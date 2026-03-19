Điều kiện để Enrique đến MU

HLV Luis Enrique có thể rời PSG nếu ông giúp CLB này giành hai chức vô địch Champions League liên tiếp.

HLV Luis Enrique có thể cập bến để tiếp quản MU vào mùa hè tới.

Theo tiết lộ từ El Confidencial, HLV Enrique sẽ cân nhắc khả năng chia tay Paris Saint-Germain nếu vô địch UEFA Champions League mùa này. Các nguồn tin thân cận cho biết nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẵn sàng trải nghiệm với một thử thách mới tại Premier League.

Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu ông giúp PSG lên đỉnh châu Âu thêm lần nữa ở mùa giải năm nay. Enrique đang dẫn dắt PSG với phong độ cực kỳ ấn tượng. Sau khi giúp đội bóng Pháp vào đến tứ kết Champions League, ông đang hướng tới việc tạo nên lịch sử bằng việc vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu hai mùa liên tiếp.

Hiện tại, hợp đồng của Luis Enrique với PSG vẫn còn thời hạn đến năm 2027. Dù vậy, ban lãnh đạo PSG sẵn sàng đưa ra hợp đồng dài hạn để giữ chân Enrique.

Song, các CLB ở Premier League chắc chắn sẽ tìm cách thuyết phục Enrique. MU đang tìm kiếm HLV trưởng dài hạn vào mùa hè và họ là đội sốt sắng nhất trong việc chiêu mộ Enrique.

Ngoài ra, Chelsea cũng có thể thay HLV Liam Rosenior bằng Enrique vào cuối mùa giải năm nay. Bên cạnh Chelsea và MU, Liverpool cũng coi Enrique là mục tiêu dài hạn để ngồi vào ghế HLV tại Anfield. Ban lãnh đạo Liverpool sẵn sàng nỗ lực thuyết phục Enrique đến Anfield làm việc, nếu HLV Arne Slot bị sa thải.

