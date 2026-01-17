Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu thần đồng bóng đá Pháp không cứu nổi U23 UAE

  • Thứ bảy, 17/1/2026 06:15 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Junior Ndiaye chơi một trận đấu hay, nhưng không thể giúp U23 UAE tránh khỏi thất bại 2-3 trước U23 Việt Nam, ở tứ kết giải U23 châu Á rạng sáng 17/1.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Ở màn so tài với U23 Việt Nam, Ndiaye chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất khi ghi 1 bàn và để lại dấu ấn trong 1 bàn thắng khác. Khả năng bứt tốc, đi bóng từ biên của chân sút sinh năm 2005 khiến anh trở thành mối đe dọa thường trực ở cánh trái của U23 Việt Nam.

Gần như U23 UAE phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quấy phá cũng như tạo đột biến của chân sút trưởng thành từ lò đào tạo của Montpellier. Điều này là dễ hiểu, bởi Ndiaye là chân sút có lý lịch cùng đẳng cấp tốt nhất của U23 UAE ở thời điểm hiện tại.

Tiền đạo sở hữu hai dòng máu Senegal và Cameroon mới nhập tịch UAE hồi năm 2024. Trước đó, anh từng là thành viên của đội U17 Pháp vô địch Euro 2022. Năm 2022, Ndiaye nằm trong nhóm những tài năng trẻ hay nhất bóng đá Pháp cấp độ U17, sau khi vô địch châu Âu bằng màn lội ngược dòng kịch tính trước Hà Lan trong trận chung kết.

Những người đồng đội của Ndiaye khi đó gồm có Desire Doue, chân sút ghi bàn ở chung kết Champions League 2025, tiền vệ khác cũng của PSG, Warren Zaire-Emery và tiền đạo Mathys Tel (Tottenham). Điều đó cho thấy Ndiaye từng được kỳ vọng lớn như thế nào.

Junior Ndiaye anh 1

Ndiaye nhiều lần làm khổ hàng thủ U23 Việt Nam.

Ndiaye là chân sút chủ lực của U23 UAE tại Giải Tây Á và U23 Asian Cup. Trước U23 Việt Nam, Ndiaye phát huy được điểm mạnh của mình với thể hình tốt (1,83 m), tốc độ và khả năng càn lướt.

Ở bàn gỡ hòa 1-1, Ndiaye bật cao đánh đầu từ cự ly gần tung lưới Trung Kiên. Sau đó, Ndiaye tiếp tục tạo ra sóng gió ở cánh trái của U23 Việt Nam với ít nhất 3 tình huống tạo cơ hội ăn bàn rõ rệt cho đồng đội (thống kê từ AFC), nhưng U23 UAE không thể tận dụng.

Ở nửa cuối trận đấu, khi thể lực suy giảm và bị hàng thủ U23 Việt Nam tập trung khóa chặt, Ndiaye không còn có thể tạo khác biệt.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết giải châu Á

Khả năng U23 Việt Nam chạm trán U23 Uzbekistan tại bán kết VCK U23 châu Á 2026 đang dần trở nên rõ ràng.

5 giờ trước

Đình Bắc lọt top chân sút hiệu quả nhất U23 châu Á

Với màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng kịch tính 3-2 ở tứ kết trước U23 UAE rạng sáng 17/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khẳng định vị thế tại giải U23 châu Á 2026.

5 giờ trước

Tường Linh

Junior Ndiaye U23 UAE

