Khoảnh khắc cho thấy bản lĩnh kinh ngạc của U23 Việt Nam

Hiểu Minh và Minh Phúc đã góp công lớn vào pha lập công mang tính quyết định trong chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE tại trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026, diễn ra rạng sáng 17/1.

Phút xuất thần của Minh Phúc giúp U23 Việt Nam chiến thắng. Ảnh: AFC

Ở phút 101 của trận đấu, U23 Việt Nam tạo ra sức ép mạnh mẽ trước khu vực cấm địa của UAE. Bóng được triển khai từ phần sân nhà, qua chân Đình Bắc trước khi đến vị trí của Hiểu Minh. Trong bối cảnh phần lớn cầu thủ thường lựa chọn phương án chuyền an toàn hoặc dứt điểm từ xa để hạn chế rủi ro, trung vệ của U23 Việt Nam đã mang đến sự bất ngờ lớn.

Hiểu Minh không vội vàng đưa bóng ra biên hay phá nhịp tấn công. Thay vào đó, anh tự tin cầm bóng, thực hiện pha rê dắt vượt qua hai cầu thủ đối phương ngay trước vùng cấm. Đó là tình huống xử lý đầy kỹ thuật, bản lĩnh và dũng cảm, điều hiếm thấy ở một trung vệ trong thời điểm nhạy cảm như vậy.

Chính pha xử lý bình tĩnh của Hiểu Minh đã “xé toang” hàng tiền vệ UAE, mở ra khoảng trống cho đồng đội. Dù cú dứt điểm sau đó của anh bị đối phương cản phá, Minh Phúc đã kịp thời xuất hiện đúng lúc.

Hiểu Minh vượt qua hai cầu thủ U23 UAE.

Trong tư thế thuận lợi nhưng vẫn chịu sự theo sát của hậu vệ đối phương, tiền đạo U23 Việt Nam giữ được sự lạnh lùng cần thiết, tung cú sút chéo góc quyết đoán. Bóng chạm chân một cầu thủ UAE đổi hướng rồi đi thẳng vào góc xa khung thành, mang vè bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U23 Việt Nam.

Pha lập công này đã dập tắt mọi hy vọng lật ngược tình thế của U23 UAE. Dù trận đấu đã bước sang hiệp phụ, khi thể lực của các cầu thủ hai bên đều suy giảm rõ rệt, Hiểu Minh và Minh Phúc vẫn thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc, tạo nên khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam.

Trong thời khắc khó khăn nhất, chính sự táo bạo và lạnh lùng ấy đã tạo ra khác biệt, góp phần giúp U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện đầy cảm xúc tại đấu trường châu lục.

