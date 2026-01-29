Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuân Son lập cú đúp

  Thứ năm, 29/1/2026 21:27 (GMT+7)
Tối 29/1, Nguyễn Xuân Son tỏa sáng giúp CLB Nam Định đánh bại Lion City Sailors với tỷ số 3-0 ở Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Xuân Son thăng hoa sau khi trở lại từ chấn thương nặng.

Với kết quả này, Nam Định có 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, sớm giành vé vào vòng bán kết. Cá nhân Xuân Son cũng nâng tổng số bàn thắng lên con số 7 chỉ sau 3 lần ra sân, trở thành chân sút nổi bật nhất của giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Trên sân Thiên Trường, Nam Định chủ động nhập cuộc thận trọng trước lối chơi phòng ngự số đông của đại diện Singapore. Lion City Sailors bố trí đội hình thấp, ưu tiên sự chắc chắn, khiến đội chủ nhà mất khá nhiều thời gian để tìm đường vào khung thành đối phương.

Sau những phút thăm dò, Nam Định dần gia tăng sức ép. Phút 35, thế bế tắc được khai thông. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Caio Cesar xử lý gọn gàng rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt, hạ gục thủ môn Lion City Sailors, mở tỷ số cho đội chủ sân Thiên Trường. Hiệp một khép lại với lợi thế tối thiểu dành cho Nam Định.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đội bóng thành Nam. Phút 61, sai lầm của hàng thủ đội khách tạo điều kiện để Nguyễn Tuấn Anh cướp bóng và kiến tạo cho Xuân Son. Tiền đạo số 14 bình tĩnh xử lý trước khi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Lion City Sailors nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tạo được khác biệt trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Nam Định. Mọi hy vọng của đội khách chính thức khép lại ở phút bù giờ 90+3, khi Xuân Son di chuyển thông minh đón đường chuyền của Lâm Ti Phông rồi dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0.

Sau 4 trận, Nam Định dẫn đầu với cách biệt 2 điểm so với Johor Darul Ta'zim. Trong khi đó, các đội bóng xếp dưới đều không còn cơ hội san bằng cách biệt với thầy trò HLV Mauro Jeronimo.

Xuan Son anh 1

Nam Định sớm giành vé vào bán kết Cúp các CLB Đông Nam Á.

