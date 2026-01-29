Biệt thự mới siêu đắt đỏ của Ronaldo

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez được cho là vừa hoàn tất một dinh thự xa hoa tại Cascais, tiếp tục mở rộng khối tài sản bất động sản trị giá hàng chục triệu bảng.

Theo tạp chí Semana, Ronaldo và bạn đời Georgina xây dựng biệt thự mới tại thị trấn ven biển Cascais, quê hương của siêu sao người Bồ Đào Nha. Dinh thự này được định giá khoảng 21,6 triệu bảng, là một trong những tài sản đắt giá nhất mà cặp đôi sở hữu.

Biệt thự có diện tích khoảng 5.000 m2, nằm trên khu đất rộng 12.000 m2. Theo mô tả, dinh thự được trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp, bao gồm bể bơi trong nhà và ngoài trời, rạp chiếu phim tại gia, cùng phòng gym hiện đại. Đây là không gian không thể thiếu với Ronaldo, vốn nổi tiếng bởi lối sống kỷ luật và cường độ tập luyện cao.

Khuôn viên biệt thự còn có nhiều khu vườn lớn, tạo không gian sinh hoạt khép kín và riêng tư. Điểm nhấn đặc biệt là gara có sức chứa lên tới 20 xe, phù hợp với bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của Ronaldo. Giá trị bộ sưu tập xe của anh thậm chí còn lớn hơn cả căn biệt thự, ước tính khoảng 22 triệu bảng. Chiếc xe đắt giá nhất trong bộ sưu tập là Bugatti Tourbillon, trị giá khoảng 3,2 triệu bảng.

Căn biệt thự mới đủ sức chứa bộ sưu tập siêu xe của Ronaldo.

Dinh thự tại Cascais được khởi công từ năm 2020, với nội thất sử dụng đá cẩm thạch Italy, vòi nước mạ vàng và một bức tranh tường Louis Vuitton độc bản. Đây là một trong những công trình thể hiện rõ phong cách sống xa hoa của Ronaldo và Georgina.

Ngoài bất động sản mới tại Bồ Đào Nha, cặp đôi còn sở hữu hàng loạt nhà đất cao cấp tại Saudi Arabia, Tây Ban Nha, Italy, Anh và UAE, với tổng giá trị ước tính khoảng 65 triệu bảng. Riêng Ronaldo có penthouse 5 triệu bảng ở Lisbon, bất động sản ven biển 6 triệu bảng tại Madeira, biệt thự nghỉ dưỡng ở Marbella, cùng các ngôi nhà sang trọng tại Riyadh và Dubai.

Ronaldo và Georgina được cho là đang chuẩn bị ổn định cuộc sống tại tổ ấm mới, cùng với kế hoạch tổ chức đám cưới.

