Đội của Ronaldo trở lại cuộc đua vô địch

Rạng sáng 27/1, Al Nassr trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khi thắng nhọc Al Taawoun với tỷ số 1-0 thuộc vòng 17 Saudi Pro League.

Ronaldo và đồng đội nỗ lực bám đuổi Al Hilal.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr nhập cuộc chủ động với lối chơi pressing tầm cao. Chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên, đội chủ nhà tưởng như có bàn mở tỷ số khi Mohamed Simakan bật cao đánh đầu tung lưới Al Taawoun từ cự ly gần. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định trung vệ người Pháp đã rơi vào thế việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận.

Dù vậy, tình huống này không làm chùn bước Al Nassr. Ronaldo, Joao Felix và Kingsley Coman liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha di chuyển linh hoạt và tốc độ. Siêu sao người Bồ Đào Nha là người tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một khi tung cú sút dội xà ngang từ cự ly gần sau đường kiến tạo của Simakan.

Ở chiều ngược lại, Al Taawoun gần như chỉ có thể trông chờ vào các tình huống cố định hoặc những pha phản công đơn lẻ, nhưng không tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà.

Ronaldo không ghi bàn ở trận này. Ảnh: Reuters.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 45. Từ một pha bóng bổng vào vùng cấm, hàng thủ Al Taawoun lúng túng trong khâu phòng ngự và trung vệ Mohammed Al Dossari đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà trong nỗ lực phá bóng, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Al Nassr tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi dù Ronaldo và các đồng đội sở hữu nhiều tình huống dứt điểm đáng chú ý.

Chung cuộc, chiến thắng 1-0 là đủ để Al Nassr hoàn thành mục tiêu. Dù Ronaldo không trực tiếp ghi bàn, đội bóng áo vàng cho thấy họ vẫn là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch SPL mùa này. Hiện Al Nassr kém đội đầu bảng Al Hilal 5 điểm.

