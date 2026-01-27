Tương lai Cole Palmer gây chú ý

Cole Palmer được cho là sẵn sàng cân nhắc khả năng gia nhập MU bởi nỗi nhớ nhà và không thật sự thoải mái với cuộc sống tại London.

Palmer được đồn đoán muốn rời Chelsea.

Theo truyền thông Anh, Palmer đang trải qua giai đoạn không mấy dễ dàng tại London. Dù từng có mùa giải ra mắt như mơ tại Stamford Bridge với 25 bàn thắng và 15 kiến tạo sau 46 trận, rồi tiếp tục là chân sút số một của Chelsea mùa 2024/25 với 18 pha lập công, phong độ của cầu thủ 23 tuổi bị ảnh hưởng đáng kể ở mùa giải hiện tại. Chấn thương háng dai dẳng khiến tuyển thủ Anh mới chỉ có 11 lần đá chính, qua đó làm gián đoạn nhịp thi đấu và cảm hứng chơi bóng.

Palmer được cho là không thật sự tận hưởng cuộc sống ở miền Nam nước Anh, đồng thời nhớ gia đình và bạn bè tại quê nhà Wythenshawe, khu vực phía Nam Manchester. Thậm chí có thông tin cho rằng Palmer cân nhắc khả năng trở lại Manchester và sẵn sàng khoác áo MU. Thực tế, "Quỷ đỏ" là đội bóng anh yêu mến từ thời thơ ấu. Ngược lại, cầu thủ sinh năm 2002 không có ý định quay lại Man City.

Những đồn đoán nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm ở Stamford Bridge. Khi được hỏi về tương lai của Palmer, HLV Liam Rosenior tỏ ra thận trọng. Ông khẳng định học trò của mình đang hạnh phúc tại Chelsea, trái ngược với các thông tin cho rằng anh nhớ nhà.

Dù vậy, trong bối cảnh Chelsea vẫn còn nhiều bất ổn và Manchester United đang tìm kiếm những gương mặt trẻ có khả năng tạo đột biến, câu chuyện xung quanh Cole Palmer hứa hẹn sẽ còn tiếp tục thu hút sự chú ý trong thời gian tới.