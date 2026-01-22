Cole Palmer sẽ trở lại Manchester?

HLV Liam Rosenior mới đây lên tiếng về tương lai của Cole Palmer, sau khi xuất hiện những đồn đoán về khả năng ngôi sao này sớm trở lại Manchester.

Cole Palmer là quân bài quan trọng của Chelsea. Ảnh: Reuters.

“Tôi đã nói chuyện trực tiếp với Palmer và cậu ấy rất hài lòng khi ở đây”, HLV Rosenior chia sẻ. “Chắc chắn Palmer là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn của chúng tôi. Cậu ấy đang ở trong trạng thái tốt và đã trở lại tập luyện cùng toàn đội hôm nay”.

Phát biểu này được xem như lời khẳng định rõ ràng nhất về vị thế của Palmer trong dự án chuyên môn hiện tại, đồng thời dập tắt các suy đoán xoay quanh khả năng anh tìm đường trở lại Manchester, nơi từng gắn liền với những năm tháng đầu sự nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng luôn đầy biến động, việc HLV trưởng công khai nhấn mạnh vai trò lâu dài của Palmer giúp đội bóng kịp thời tránh được những đồn đoán không đáng có.

Cole Palmer thời gian qua được đánh giá là một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong đội hình, không chỉ bởi chuyên môn mà còn ở thái độ thi đấu và khả năng thích nghi. Việc anh sớm trở lại sân tập cho thấy không có dấu hiệu bất ổn nội bộ, trái ngược với những đồn đoán xuất hiện trên truyền thông.

Về phía Rosenior, ông cho thấy mong muốn xây dựng đội bóng xoay quanh những trụ cột trẻ, thay vì liên tục đối mặt nguy cơ “chảy máu lực lượng”. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ trẻ thường bị cuốn vào vòng xoáy tin đồn, cách Palmer giữ sự tập trung được xem là tín hiệu tích cực.

Sự hài lòng của cầu thủ, niềm tin từ HLV và vai trò trung tâm trong kế hoạch dài hạn đang tạo nên một nền tảng ổn định. Và với Rosenior, việc giữ chân Palmer không chỉ là vấn đề nhân sự, mà còn là tuyên bố cho tham vọng lâu dài của cá nhân ông với đội bóng thành London.