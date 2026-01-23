Garnacho cân nhắc rời Chelsea

Alejandro Garnacho có thể rời Chelsea theo dạng cho mượn chỉ sau nửa mùa giải khi chưa thể tạo được dấu ấn tại sân Stamford Bridge.

Garnacho có thể ra đi chỉ sau thời gian ngắn gia nhập Chelsea từ MU.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Atletico Madrid bắt đầu theo dõi sát sao tình hình của Garnacho. Đáng chú ý, đội bóng thành Madrid nhận được cái gật đầu từ HLV Diego Simeone cho thương vụ hỏi mượn chân sút người Argentina.

Hiện tại, Garnacho chỉ đóng vai trò dự bị chiến lược ở Chelsea. Trong bối cảnh Chelsea liên tục biến động trên băng ghế huấn luyện, Garnacho được cho là sẵn sàng rời đi để tìm kiếm môi trường ổn định hơn, qua đó giúp sự nghiệp thật sự phát triển.

Gia nhập học viện MU từ năm 2020 và ra mắt đội một mùa 2022/23, Garnacho sớm trở thành cái tên gây tranh cãi. Anh mang lại tốc độ, kỹ thuật và đột biến, nhưng cũng thường xuyên bị chỉ trích vì lối chơi cá nhân và xử lý rườm rà. Trong mắt nhiều CĐV, Amad Diallo được đánh giá là phương án cân bằng và hiệu quả hơn.

Mối quan hệ nhiều sóng gió giữa Ruben Amorim và Alejandro Garnacho là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc chia tay vào hè 2025. Từng là nhân tố quan trọng dưới thời Erik ten Hag, Garnacho gặp khó khi thích nghi với hệ thống chiến thuật mới của Amorim khi HLV này ưu tiên tính kỷ luật và sự hòa nhập tập thể.

Căng thẳng khiến Garnacho không còn tương lai ở Old Trafford. Chelsea chấp nhận chi 40 triệu bảng để đưa cầu thủ người Argentina về London, song thương vụ diễn ra muộn khiến anh không có giai đoạn tiền mùa giải trọn vẹn. Garnacho sau đó thừa nhận đây là bất lợi lớn.

Tại Chelsea, tình hình của Garnacho không sáng sủa hơn. Cựu hậu vệ Glen Johnson thẳng thắn cho rằng đây là một bản hợp đồng đáng thất vọng, thậm chí là sai lầm, trong bối cảnh Chelsea vốn đã dư thừa cầu thủ trên hàng tấn công.