Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dấu hỏi thương vụ Garnacho

  • Thứ sáu, 2/1/2026 19:19 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chelsea được cho là hoàn tất thương vụ Alejandro Garnacho mà không cần thông qua HLV Enzo Maresca, làm dấy lên dấu hỏi về vai trò của nhà cầm quân người Italy tại Stamford Bridge.

Theo Sky Sports Daily Mail, HLV Enzo Maresca không hề có bất kỳ cuộc trao đổi trực tiếp nào với Garnacho trước khi Chelsea hoàn tất việc chiêu mộ cầu thủ này từ MU. Trái với thông lệ quen thuộc, thương vụ không xuất phát từ yêu cầu chuyên môn của HLV trưởng, mà được đề xuất và thúc đẩy hoàn toàn từ phía ban lãnh đạo CLB.

Garnacho được đưa vào danh sách mua sắm của Chelsea thông qua bộ phận tuyển trạch và hoạch định chiến lược. Sau đó, Maresca chỉ được hỏi ý kiến ở mức độ tham khảo và đồng thuận rằng cầu thủ người Argentina "đáng để đầu tư", chứ không phải là mục tiêu do chính ông lựa chọn hay trực tiếp tiếp cận.

Điều này phản ánh rõ nét mô hình quản trị được Chelsea áp dụng dưới thời chủ sở hữu mới. Ở đó, HLV không còn toàn quyền quyết định chuyển nhượng, mà đóng vai trò như một mắt xích trong hệ thống lớn, nơi các quyết định mang tính dài hạn được kiểm soát bởi ban lãnh đạo và bộ phận chuyên môn cấp cao.

Trong bối cảnh Maresca vừa rời Chelsea, câu chuyện Garnacho khiến dư luận chú ý hơn đến những bất đồng tiềm ẩn giữa HLV và cấu trúc điều hành tại Stamford Bridge. Việc ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng nhưng không nằm trong kế hoạch trực tiếp của HLV được xem là minh chứng cho triết lý "CLB lớn hơn cá nhân" mà Chelsea theo đuổi.

Thực tế, Garnacho chơi không đạt yêu cầu. Sau 20 lần ra sân mùa này, Garnacho mới ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo. Anh thường xuyên là mắt xích kém hiệu quả nhất trên hàng công Chelsea ở các trận then chốt.

CĐV Chelsea đòi trả Garnacho cho MU

Làn sóng chỉ trích hướng về Alejandro Garnacho tăng mạnh sau khi tiền vệ chạy cánh này có màn trình diễn gây thất vọng trong màu áo Chelsea.

19:00 29/12/2025

Chelsea có Garnacho, Newcastle có Elanga

Trận hòa 2-2 giữa Newcastle và Chelsea tại St James’ Park tối 20/12 thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ "Chích chòe" nhắm vào Anthony Elanga.

18:35 21/12/2025

Ngán ngẩm với Garnacho

Alejandro Garnacho được trao suất đá chính sau cú đúp giữa tuần, nhưng trước Newcastle, cầu thủ chạy cánh người Argentina lại phơi bày vấn đề lớn nhất của Chelsea lúc này.

00:01 21/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Garnacho Garnacho

    Đọc tiếp

    Cau thu Nhat Ban vo mong o Tottenham hinh anh

    Cầu thủ Nhật Bản vỡ mộng ở Tottenham

    38 phút trước 21:27 2/1/2026

    0

    Tottenham xác nhận chia tay Kota Takai theo dạng cho mượn, chỉ vài tháng sau khi trung vệ này cập bến CLB thành London với mức phí 5 triệu bảng.

    Chu tich FIFA ung ho quan diem cua Ronaldo hinh anh

    Chủ tịch FIFA ủng hộ quan điểm của Ronaldo

    2 giờ trước 20:12 2/1/2026

    0

    Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gián tiếp ủng hộ tuyên bố từng gây nhiều tranh cãi của Cristiano Ronaldo về vị thế ngày càng lớn mạnh của Saudi Pro League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý