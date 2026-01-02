Dấu hỏi thương vụ Garnacho

Chelsea được cho là hoàn tất thương vụ Alejandro Garnacho mà không cần thông qua HLV Enzo Maresca, làm dấy lên dấu hỏi về vai trò của nhà cầm quân người Italy tại Stamford Bridge.

Theo Sky Sports và Daily Mail, HLV Enzo Maresca không hề có bất kỳ cuộc trao đổi trực tiếp nào với Garnacho trước khi Chelsea hoàn tất việc chiêu mộ cầu thủ này từ MU. Trái với thông lệ quen thuộc, thương vụ không xuất phát từ yêu cầu chuyên môn của HLV trưởng, mà được đề xuất và thúc đẩy hoàn toàn từ phía ban lãnh đạo CLB.

Garnacho được đưa vào danh sách mua sắm của Chelsea thông qua bộ phận tuyển trạch và hoạch định chiến lược. Sau đó, Maresca chỉ được hỏi ý kiến ở mức độ tham khảo và đồng thuận rằng cầu thủ người Argentina "đáng để đầu tư", chứ không phải là mục tiêu do chính ông lựa chọn hay trực tiếp tiếp cận.

Điều này phản ánh rõ nét mô hình quản trị được Chelsea áp dụng dưới thời chủ sở hữu mới. Ở đó, HLV không còn toàn quyền quyết định chuyển nhượng, mà đóng vai trò như một mắt xích trong hệ thống lớn, nơi các quyết định mang tính dài hạn được kiểm soát bởi ban lãnh đạo và bộ phận chuyên môn cấp cao.

Trong bối cảnh Maresca vừa rời Chelsea, câu chuyện Garnacho khiến dư luận chú ý hơn đến những bất đồng tiềm ẩn giữa HLV và cấu trúc điều hành tại Stamford Bridge. Việc ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng nhưng không nằm trong kế hoạch trực tiếp của HLV được xem là minh chứng cho triết lý "CLB lớn hơn cá nhân" mà Chelsea theo đuổi.

Thực tế, Garnacho chơi không đạt yêu cầu. Sau 20 lần ra sân mùa này, Garnacho mới ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo. Anh thường xuyên là mắt xích kém hiệu quả nhất trên hàng công Chelsea ở các trận then chốt.