Manchester United bị xé vụn nhịp thi đấu

Cách sắp xếp lịch thi đấu của ban tổ chức Premier League khiến MU không hài lòng.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

MU đang phải đối mặt với những quãng nghỉ kéo dài bất thường khi chinh chiến tại Premier League. Cụ thể, sau thất bại 1-2 trước Newcastle ở vòng 29 Premier League rạng sáng 5/3, "Quỷ đỏ" phải chờ 10 ngày mới thi đấu trận kế tiếp ở vòng 30 gặp Aston Villa vào ngày 15/3.

Tiếp đó, sau chuyến làm khách đến sân Bournemouth ngày 20/3, thầy trò HLV Michael Carrick sẽ tiếp tục phải chờ tới ngày 13/4 mới tiếp đón Leeds. Khoảng nghỉ kéo dài 24 ngày này xuất phát từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia và các trận tứ kết FA Cup. Do đã bị Brighton loại ngay từ vòng ba FA Cup, MU không còn lịch thi đấu vào cuối tuần đó và buộc phải chấp nhận khoảng trống lớn trong lịch trình.

Đội chủ sân Old Trafford cũng từng trải qua quãng nghỉ 13 ngày không thi đấu trong tháng 2 vì không tham dự FA Cup. Thời điểm đó, ban lãnh đạo CLB từng xem xét tổ chức chuyến tập huấn ở nước ngoài hoặc thi đấu giao hữu, nhưng kế hoạch này không thành hiện thực.

Lịch thi đấu của MU liên tục bị ngắt quãng. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ về kế hoạch trong quãng nghỉ, HLV Carrick từng cho biết: "Chúng tôi chọn ở lại Manchester. Đây là cơ hội để các cầu thủ hồi phục. Một số người gặp va chạm nhẹ, căng cơ và cần thời gian để điều trị dứt điểm. Đồng thời, cả đội cũng cần khoảng lặng để nhìn lại chặng đường vừa qua và trở lại mạnh mẽ hơn".

Ngoài việc vướng phải những quãng nghỉ dài, MU còn thường xuyên bị xếp lịch đá vào buổi tối thay vì khung giờ buổi chiều quen thuộc tại Anh. Trong bối cảnh có tới 9 đội bóng Anh còn góp mặt ở vòng knock-out các cúp châu Âu, nhiều trận đấu của MU buộc phải chuyển sang khung giờ tối để phù hợp với lịch phát sóng truyền hình.

