CĐV Chelsea đòi trả Garnacho cho MU

Làn sóng chỉ trích hướng về Alejandro Garnacho tăng mạnh sau khi tiền vệ chạy cánh này có màn trình diễn gây thất vọng trong màu áo Chelsea.

Garnacho gây thất vọng kể từ khi gia nhập Chelsea.

Trên X, tài khoản có dấu xác thực The Chelsea Forum đăng tải hình ảnh Garnacho trong trận đấu với Aston villa kèm thông điệp ngắn gọn nhưng mỉa mai: "Hãy gửi cậu ấy trở lại Manchester United, làm ơn". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác, phản ánh rõ sự bức xúc của người hâm mộ Chelsea.

Garnacho từng được kỳ vọng sẽ mang đến tốc độ, sự đột biến và bùng nổ cho hàng công Chelsea. Tuy nhiên, màn thể hiện thiếu hiệu quả khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích. Trong trận thua Aston Villa 1-2 hôm 28/12, ngôi sao người Argentina mờ nhạt, xử lý rườm rà, thiếu gắn kết với đồng đội và không tạo ra ảnh hưởng rõ rệt lên thế trận.

Nhiều CĐV Chelsea cho rằng Garnacho chưa đáp ứng được yêu cầu về cường độ thi đấu cũng như tính kỷ luật chiến thuật mà đội bóng hướng tới. Không ít ý kiến còn cho rằng anh mang dáng dấp của cầu thủ "chơi theo bản năng", thiếu ổn định và khó phù hợp với tập thể trẻ được xây dựng theo định hướng rõ ràng tại Stamford Bridge.

Trong 5 vòng Premier League gần nhất, Garnacho đá chính 4 trận nhưng hiệu quả hạn chế. Trước Newcastle, Garnacho tung ra 5 cú dứt điểm song chỉ 1 lần trúng đích, thực hiện 6 quả tạt không mang lại cơ hội rõ rệt. Gặp Aston Villa, tiền đạo người Argentina chỉ có đúng 1 pha dứt điểm không chính xác.

Sau 19 lần ra sân mùa này, Garnacho ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo. Những thống kê chưa đủ thuyết phục, khi anh thường xuyên là mắt xích kém hiệu quả nhất trên hàng công Chelsea ở các trận then chốt.