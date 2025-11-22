Ngán ngẩm với Garnacho

Alejandro Garnacho được trao suất đá chính sau cú đúp giữa tuần, nhưng trước Newcastle, cầu thủ chạy cánh người Argentina lại phơi bày vấn đề lớn nhất của Chelsea lúc này.

Alejandro Garnacho còn thiếu sự ổn định.

Trận hòa 2-2 trên sân Newcastle thuộc vòng 17 Premier League tối 20/12 một lần nữa khiến Chelsea rời sân với cảm giác dang dở. Đội bóng áo xanh chơi nỗ lực, vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, nhưng không thể giành trọn 3 điểm. Ngoài những câu chuyện chiến thuật hay hàng thủ, màn trình diễn của Alejandro Garnacho trở thành tâm điểm tranh luận.

Garnacho có tên trong đội hình xuất phát là điều hợp lý, sau khi anh ghi hai bàn ở trận đấu giữa tuần. Trước một Newcastle chơi cởi mở và sẵn sàng ăn miếng trả miếng, cầu thủ chạy cánh người Argentina được trao nhiều không gian để thể hiện. Anh di chuyển tích cực, thường xuyên xuất hiện ở khu vực tấn công và tham gia vào các pha lên bóng của Chelsea.

Nhìn vào thống kê, Garnacho không phải cái tên “tàng hình”. Anh hoàn thành 25/26 đường chuyền, tạo ra hai cơ hội cho đồng đội, sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,33 và có 7 tình huống hỗ trợ phòng ngự. Những con số này phản ánh sự đóng góp vào lối chơi chung.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở khâu quyết định. Garnacho tung ra 5 cú sút, nhưng chỉ một lần đưa bóng đi trúng đích. Khả năng tạt bóng càng gây thất vọng hơn khi cả 6 quả tạt đều không tìm được đồng đội. Anh chỉ thực hiện hai pha đi bóng qua người và chỉ một lần thành công. Với một cầu thủ được kỳ vọng tạo đột biến ở hành lang cánh, đó là hiệu suất chưa đủ.

Alejandro Garnacho nhạt nhoà trong ngày Chelsea hoà 2-2 trước Newcastle.

Màn trình diễn này làm sống lại câu hỏi quen thuộc trong bóng đá hiện đại: nên đặt niềm tin vào một cầu thủ thường xuyên có mặt ở vị trí thuận lợi nhưng thiếu hiệu quả, hay một phương án ít cơ hội hơn nhưng biết cách tận dụng? Trước mắt, vị trí cánh trái của Chelsea vẫn thuộc về Garnacho, phần vì Jamie Gittens chưa đạt phong độ và thậm chí không góp mặt trong trận đấu này.

Dù vậy, nếu muốn trở thành ngôi sao lâu dài tại Stamford Bridge, Garnacho cần tạo ra sự khác biệt rõ ràng hơn ở những trận cầu như thế. Ở đẳng cấp cao nhất, ranh giới giữa một trận hòa và một chiến thắng thường chỉ nằm trong một khoảnh khắc chính xác.