Garnacho ghi bàn trở lại

  • Thứ tư, 17/12/2025 05:29 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Rạng sáng 17/12, tiền đạo người Argentina lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Cardiff ở vòng tứ kết League Cup.

Sau 7 trận liên tiếp tịt ngòi, Alejandro Garnacho đánh đấu sự trở lại ấn tượng với 2 pha lập công sau khi vào sân từ ghế dự bị. Trái với những tình huống bỏ lỡ trước khung thành rộng mở như thường lệ, sao trẻ người Argentina lại có hai pha xử lý đầy kỹ thuật và chuẩn xác từ góc hẹp, giúp đại diện Premier League trở thành CLB đầu tiên góp mặt ở bán kết League Cup.

Với đội hình xuất phát được xoay tua mạnh mẽ so với trận gặp Everton, Chelsea gặp không ít khó khăn trong hiệp một. Trước bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Cardiff City, đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Trong khi đó, "The Blues" kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu sắc bén, chỉ có một cú sút trúng đích trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Maresca tung Alejandro Garnacho và Joao Pedro vào sân. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 57, Garnacho tận dụng tình huống pressing tốt để dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Chelsea. Tuy nhiên, Cardiff không bỏ cuộc và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của David Turnbull sau một pha đánh đầu chuẩn xác, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Niềm vui của Cardiff không kéo dài lâu. Phút 82, Pedro Neto tung cú sút đưa bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng vào lưới, giúp Chelsea tái lập thế dẫn bàn. Đến phút bù giờ, Garnacho hoàn tất cú đúp, khép lại chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Duy Anh

Garnacho Cardiff Chelsea Garnacho League Cup

  • Cardiff

    Cardiff

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

Đọc tiếp

