Garnacho đi vào lịch sử Premier League

  • Thứ hai, 1/12/2025 05:39 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Rạng sáng 1/12, Alejandro Garnacho thiết lập cột mốc chưa từng có sau khi vào sân trong trận hòa của Chelsea trước Arsenal ở vòng 13 Premier League.

Với việc được tung vào sân ở đầu hiệp hai, Garnacho chạm mốc 100 lần ra sân tại Premier League và là cầu thủ Nam Mỹ trẻ nhất lịch sử làm được điều này.

Ngôi sao người Argentina (21 tuổi, 152 ngày), vượt qua kỷ lục được nắm giữ bởi đồng nghiệp người Brazil Gabriel Martinelli đang khoác áo Arsenal (22 tuổi, 125 ngày).

Garnacho anh 1

Garnacho lập kỷ lục.

Ở tuổi 21, Garnacho sở hữu kinh nghiệm hiếm có. Trước khi gia nhập Chelsea, chân chạy cánh sinh năm 2004 có 4 mùa khoác áo đội một MU với 93 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Tính ở mọi đấu trường, Garnacho chơi 144 trận cho "Quỷ đỏ", trước khi cập bến Stamford Bridge với giá 40 triệu euro.

Trong trận derby London vào rạng sáng nay (1/12), Garnacho vào sân nhưng không để lại nhiều dấu ấn, do Chelsea dành phần lớn thời gian cho mặt trận phòng ngự. Trước đó, đội bóng Tây London phải chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Moises Caicedo.

Dù thiếu người, Chelsea vẫn có bàn mở tỷ số từ một pha phạt góc ở đầu hiệp hai. Dù vậy, chủ nhà lại không thể bảo toàn lợi thế trước đối thủ đang đứng ở vị trí số một tại Ngoại hạng Anh.

Kết quả hòa 1-1 vẫn có thể chấp nhận với cả Chelsea và Arsenal. "The Blues" vươn lên thứ 3 với 24 điểm, trong khi Arsenal vẫn dẫn đầu với 30 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với Man City.

Duy Anh

