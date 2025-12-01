Pha tắc bóng không khác nào bàn thắng của Shaw

Pha truy cản kịp thời của hậu vệ Luke Shaw ở trận gặp Crystal Palace giúp MU thoát khỏi bàn thua ở vòng 13 Premier League tối 30/11.

Shaw giúp MU thoát khỏi bàn thua.

Cuối hiệp một trên sân Selhurst Park, Crystal Palace tổ chức phối hợp trước vùng cấm và tạo ra pha bóng nguy hiểm có thể khiến MU thủng lưới. Tuy nhiên, trước khi một cầu thủ đội chủ nhà kịp tung chân dứt điểm, Shaw có cú tắc bóng chuẩn xác, giúp MU tránh khỏi một pha bóng nguy hiểm.

Sau tình huống này, Shaw nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Một CĐV bình luận: “Pha cứu thua của Shaw chẳng khác nào một bàn thắng". Tài khoản khác viết: “Nếu tỷ số là 2-0 cho Palace thì MU coi như trắng tay trên sân khách. Tất cả là nhờ Shaw".

Trước pha tắc bóng của Shaw, MU chơi bế tắc và bị Palace dẫn bàn sau cú đá phạt đền thành công của Jean-Philippe Mateta. Tình huống của Shaw tạo ra bước ngoặt quan trọng, tạo tiền đề cho màn ngược dòng thắng 2-1 của "Quỷ đỏ" trong hiệp hai.

Trong 82 phút có mặt trên sân, Shaw chơi tròn vai và có nhiều pha phòng ngự hiệu quả. Anh có 3 pha can thiệp kịp thời, 3 lần truy cản thành công và 3 lần thu hồi bóng chính xác. Tỷ lệ chuyền chính xác của Shaw cũng đạt 87%.

"Quỷ đỏ" có lần đầu thắng Palace sau hơn hai năm, qua đó chiếm luôn vị trí thứ 6 của đối thủ với 21 điểm, chỉ kém top 4 đúng một điểm.

