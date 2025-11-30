Luật mới khiến MU thủng lưới trước Crystal Palace

Người hâm mộ đặt dấu hỏi về việc tiền đạo Jean-Philippe Mateta được thực hiện lại quả phạt đền ở trận gặp MU tại vòng 13 Premier League tối 30/11.

Mateta được sút lại quả 11 m trước MU. Ảnh: Reuters.

Phút 36 trên sân Selhurst Park, Mateta thực hiện thành công quả 11 m, giúp Palace mở tỷ số trận đấu. Nhưng chỉ vài giây sau, VAR vào cuộc và phát hiện tiền đạo người Pháp chạm bóng hai lần trước khi dứt điểm. Theo luật trước đây, pha lập công của Mateta sẽ bị hủy và đội bị phạt gián tiếp.

Dù vậy, điều gây ngạc nhiên là Mateta vẫn được trọng tài Robert Jones cho phép đá lại quả 11 m. Lý do bắt nguồn từ sự thay đổi trong Luật 14 của IFAB (Hội đồng Bóng đá Quốc tế), áp dụng từ sau mùa 2024/25.

Trước đó, trong trận đấu Champions League giữa Atletico Madrid và Real Madrid mùa trước, tiền đạo Julian Alvarez từng bị từ chối một quả penalty vì lỗi chạm bóng hai lần. Khi đó, IFAB quy định cầu thủ sút phạt đền “không được chạm bóng lần thứ hai trước khi bóng chạm một cầu thủ khác”. Do đó, Alvarez không được sút lại, dẫn đến việc Atletico sau đó bị loại và tạo nên tranh cãi lớn.

Chính phản ứng dữ dội từ dư luận khiến IFAB phải xem xét và sửa luật. Theo quy định mới, nếu pha chạm bóng thứ hai là vô tình, cầu thủ được phép thực hiện lại cú đá phạt đền.

Mateta có 2 lần đánh bại Senne Lammens của MU. Ảnh: Reuters.

Trường hợp của Mateta rơi đúng vào tình huống này, khi VAR xác định cú trượt chân của anh dẫn đến việc bóng chạm hai lần một cách không chủ ý, nên trọng tài Robert Jones cho phép tiền đạo người Pháp sút lại.

IFAB khẳng định: “Những tình huống như vậy rất hiếm và không được đề cập đầy đủ trong luật cũ. Luật sửa đổi chủ yếu nhằm xử lý các pha cố tình chạm bóng hai lần”.

Ngoài ra, IFAB cũng làm rõ rằng trong loạt sút luân lưu, nếu cầu thủ chạm bóng hai lần và không ghi bàn, cú đá đó vẫn bị tính là sút hỏng, không được thực hiện lại. Còn trong thời gian thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ, tình huống không ghi bàn sẽ dẫn đến quả phạt gián tiếp cho đội phòng ngự.

Trong lần sút lại, Mateta vẫn dứt điểm tung lưới Lammens để mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, Palace bị MU lội ngược dòng bởi các pha lập công của Joshua Zirkzee và Mason Mount.

