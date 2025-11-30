Zirkzee tỏa sáng giúp MU lội ngược dòng ngoạn mục

Vòng 14 Premier League diễn ra vào tối 30/11, Joshua Zirkzee, Mason Mount lần lượt ghi bàn giúp MU đánh bại chủ nhà Crystal Palace 2-1.

Trên sân khách, Man Utd tràn lên tấn công từ sớm. Casemiro có hai cơ hội dứt điểm từ cự ly gần nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sau khởi đầu có phần khả quan, MU nhanh chóng trở lại với hình ảnh quen thuộc của một tập thể rời rạc, thiếu ý tưởng. Joshua Zirkzee mất hút trên hàng công và không để lại bất kỳ dấu ấn nào đáng kể. Ở cánh phải, Bryan Mbeumo cũng bị Tyrick Mitchell, Marc Guehi phong tỏa.

Crystal Palace chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu.

Khi các mũi tấn chưa tìm ra phương án tấn công hữu hiệu, hàng thủ MU đã mắc sai lầm. Phút 32, Leny Yoro đẩy ngã Jean Mateta trong vùng cấm, dẫn đến phạt đền. Tiền đạo đội chủ nhà phải thực hiện penalty đến 2 lần mới có thể mang về bàn mở tỷ số.

Những phút cuối hiệp một, tỷ số suýt nâng lên 2-0 cho Crystal Palace sau pha trượt chân vô duyên của De Ligt. Luke Shaw kịp lùi về và có pha vào bóng lăn xả để giải nguy cho khung thành đội khách.

Khi hiệp hai mới diễn ra chưa đầy 10 phút, Zirkzee, cái tên nhận nhiều chỉ trích từ đầu trận, bất ngờ tỏa sáng với pha xoay người dứt điểm đầy ấn tượng từ góc hẹp, đánh bại cả Dean Henderson và hàng thủ số đông của đội chủ nhà.

Cựu tiền đạo Bologna có bàn thắng đầu tiên tại Premier League sau 364 ngày, trong khi Bruno có đường kiến tạo thứ 56 ở giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Phút 64, MU được hưởng đá phạt sau nỗ lực đột phá của Dalot. Bruno mớm bóng vừa tầm để Mount tung cú sút xuyên hàng rào, găm vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Henderson.

Thế trận đảo chiều.

Phút 77, cơ hội lại mở ra với đội khách. Trước khung thành rộng mở, Zirkzee lại xử lý vụng về. Mbeumo lấy bóng rồi tung cú sút bằng chân không thuận và bị thủ môn đội chủ nhà bắt gọn.

Phút bù giờ cuối cùng, Casemiro phạm lỗi, giúp chủ nhà được hưởng quả đá phạt ngay sát vùng cấm. CĐV MU thở phào khi cầu thủ đội chủ nhà đưa bóng đi trúng hàng rào.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 2-1 dành cho thầy trò Ruben Amorim. "Quỷ đỏ" lần đầu thắng "Đại bàng xanh" sau hơn 2 năm, qua đó chiếm luôn vị trí thứ 6 của đối thủ thành London với 21 điểm, kém top 4 chỉ một điểm.

Đội hình ra sân của 2 CLB.