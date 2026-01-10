Vì sao U23 Saudi Arabia không còn đáng sợ với Việt Nam?

U23 Việt Nam khởi đầu giải U23 châu Á 2026 theo cách không thể tốt hơn: toàn thắng hai trận đầu bảng A, giành trọn 6 điểm và nắm quyền tự quyết cao.

Saudi Arabia (áo xanh) thua Jordan 2-3

Thế nhưng, niềm vui ấy chưa trọn vẹn khi Jordan bất ngờ quật ngã chủ nhà Saudi Arabia 3-2. Kết quả này khiến cục diện bảng đấu trở nên phức tạp, gợi lại ký ức không mấy dễ chịu về những lần bóng đá trẻ Việt Nam từng “rơi xuống vực” dù đứng trước ngưỡng thiên đường.

Bóng ma quá khứ và kịch bản loại đau đớn hoàn toàn có thể xảy ra

Sự lo lắng của người hâm mộ không phải là cảm xúc vô căn cứ. Bóng đá châu Á từng chứng kiến U20 Việt Nam năm 2023 rơi vào một trong những kịch bản cay đắng nhất lịch sử.

Khi đó, thầy trò Hoàng Anh Tuấn thắng liền Australia và Qatar, sớm chạm tay vào tấm vé đi tiếp. Nhưng thất bại 1-3 trước Iran ở lượt cuối đã đẩy Việt Nam vào thế so kè tay ba với Australia và Iran, cùng 6 điểm. Kết cục, Việt Nam bị loại vì kém hiệu số đối đầu.

Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể tái diễn ở bảng A U23 châu Á 2026. Nếu U23 Việt Nam thua Saudi Arabia với cách biệt trên hai bàn, trong khi Jordan đánh bại Kyrgyzstan, ba đội Việt Nam – Jordan – Saudi Arabia sẽ cùng có 6 điểm. Khi ấy, mọi thứ sẽ được quyết định bằng hiệu số và các chỉ số phụ, nơi rủi ro luôn rình rập.

Các cầu thủ Saudi Arabia gặp vấn đề về dứt điểm.

Nỗi bất an càng lớn hơn khi đối thủ cuối cùng của Việt Nam lại là Saudi Arabia, cái tên từng gieo ám ảnh. Tại U23 châu Á 2022, Việt Nam gặp chính Saudi Arabia ở tứ kết và thất bại 0-2 trong một trận đấu lép vế về cả thế trận lẫn bản lĩnh. Hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong ký ức nhiều người, khiến nỗi lo “bi kịch lặp lại” không dễ xua tan.

Một Saudi Arabia khác và cơ hội trả nợ cho U23 Việt Nam

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào bối cảnh hiện tại, có nhiều lý do để tin rằng nỗi lo ấy không đến mức quá lớn. Saudi Arabia của năm 2026 không còn là tập thể hoàn hảo như bốn năm trước.

Tại giải 2022, Saudi Arabia thực sự là cỗ máy chiến thắng: không thủng lưới bàn nào ở vòng bảng, rồi lần lượt đánh bại Việt Nam, Australia và chủ nhà Uzbekistan cùng với tỷ số 2-0 để đăng quang ngôi vô địch. Đó là một đội bóng kiểm soát trận đấu toàn diện, chắc chắn trong phòng ngự và lạnh lùng trong dứt điểm.

Giải năm nay cho thấy một hình ảnh rất khác. Chủ nhà Saudi Arabia chỉ thắng Kyrgyzstan 1-0 trong trận ra quân, dù kiểm soát bóng tới 75%, tung ra 23 cú dứt điểm và tạo ra 1,8 xG. Sự áp đảo ấy không chuyển hóa thành cách biệt an toàn, báo hiệu vấn đề ở khâu dứt điểm.

Trước Jordan, những điểm yếu ấy bộc lộ rõ hơn. Saudi Arabia vẫn cầm bóng nhiều (68%), nhưng lại để đối thủ dứt điểm tới 17 lần, trong khi họ chỉ có 10 cú sút.

Jordan chỉ tạo ra xG 1,44 nhưng ghi tới 3 bàn, còn Saudi Arabia với xG tương đương lại chỉ có 2 bàn thắng. Sự kém hiệu quả trong chuyển hóa cơ hội, cùng khả năng phòng ngự phản công yếu, đã khiến đội chủ nhà trả giá.

U23 Saudi Arabia không phải quá mạnh.

Đây chính là khoảng trống mà U23 Việt Nam có thể khai thác. Đình Bắc và các đồng đội không nên chơi đôi công với Saudi Arabia. Một lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, sẵn sàng nhường thế trận và chắt chiu cơ hội phản công mới là chìa khóa.

Khi đối thủ cầm bóng nhiều nhưng thiếu phương án chống phản công, tốc độ và sự chính xác ở những pha chuyển trạng thái có thể trở thành vũ khí sát thương. Quan trọng hơn, U23 Việt Nam hiện tại có tâm thế và sự tự tin lớn sau hai chiến thắng liên tiếp.

Khác với quá khứ, thầy trò Kim Sang-sik bước vào lượt cuối không phải với tâm lý “cửa dưới tuyệt đối”, mà là đội nắm quyền tự quyết. Nếu chơi đúng khả năng, không mắc sai lầm chiến thuật và giữ được sự lạnh lùng cần thiết, Việt Nam hoàn toàn có thể tránh được mọi kịch bản rủi ro.

Thậm chí, trong hoàn cảnh Saudi Arabia lộ rõ những giới hạn, trận đấu này còn mở ra cơ hội để U23 Việt Nam “trả món nợ” bốn năm trước. Không chỉ là tấm vé đi tiếp, đó còn là bước khẳng định rằng bóng đá trẻ Việt Nam đủ bản lĩnh để vượt qua chính những cái bóng từng khiến mình gục ngã.