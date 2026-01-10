Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cách tính đối đầu khi U23 Việt Nam bằng điểm Jordan, Saudi Arabia

  • Thứ bảy, 10/1/2026 10:05 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Trong bối cảnh bảng A VCK U23 châu Á 2026 nguy cơ xuất hiện kịch bản 3 đội bằng điểm, cách tính hiệu số đối đầu đang trở thành yếu tố then chốt quyết định số phận của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chưa chắc suất đi tiếp.

Nhiều người thắc mắc vì sao đội bóng của HLV Kim Sang-sik hiện chỉ được tính hiệu số đối đầu +2 khi xét riêng với U23 Jordan và U23 Saudi Arabia, chứ không phải +3 dù thắng Jordan 2-0 và Kyrgyzstan 2-1.

Câu trả lời nằm ở quy định của AFC. Khi từ hai đội trở lên có cùng số điểm, thứ tự sẽ được xác định dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm. Điều đó đồng nghĩa, nếu U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia cùng kết thúc vòng bảng với 6 điểm, kết quả các trận gặp Kyrgyzstan sẽ bị loại khỏi phép so sánh.

Thời điểm hiện tại, trong nhóm đối đầu trực tiếp gồm 3 đội Việt Nam, Jordan và Saudi Arabia, U23 Việt Nam mới đá một trận - thắng Jordan 2-0, nên có hiệu số +2. Jordan hoàn tất 2 trận trong nhóm này, thua Việt Nam 0-2 và thắng Saudi Arabia 3-2, vì thế hiệu số của họ cố định ở mức -1. Saudi Arabia mới thua Jordan 2-3, nên hiệu số -1 sẽ thay đổi sau trận gặp Việt Nam.

Chỉ khi các chỉ số đối đầu giữa 3 đội vẫn bằng nhau, ban tổ chức mới xét đến hiệu số bàn thắng bại của toàn bảng, tức bao gồm cả trận gặp Kyrgyzstan.

Dù vậy, phần lớn những phép tính phức tạp này sẽ trở nên vô nghĩa nếu U23 Việt Nam tránh được thất bại trước Saudi Arabia, hoặc Jordan không thể giành trọn 3 điểm trước Kyrgyzstan ở lượt đấu cuối.

U23 Viet Nam anh 1

Bảng đấu khó lường bậc nhất VCK U23 châu Á.
Khi 6 điểm chưa đủ an toàn cho U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 dù đã thắng hai trận, kịch bản từng khiến nhiều trụ cột hiện tại rơi nước mắt cách đây ba năm.

1 giờ trước

Tiền đạo mang số áo lạ là phát hiện của U23 Việt Nam

Nhìn vào chiếc áo số 2 trên lưng Nguyễn Lê Phát, nhiều người lầm tưởng anh là hậu vệ, nhưng trên sân, tiền đạo trẻ chơi bóng với tư duy và bản năng của một trung phong thực thụ.

2 giờ trước

Báo Hàn Quốc trầm trồ trước bước tiến của U23 Việt Nam

Chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan không chỉ giúp U23 Việt Nam tiến sát tấm vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026, mà còn tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ truyền thông Hàn Quốc.

4 giờ trước

Minh Nghi

    41 phút trước 09:50 10/1/2026

