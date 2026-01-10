Khi 6 điểm chưa đủ an toàn cho U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 dù đã thắng hai trận, kịch bản từng khiến nhiều trụ cột hiện tại rơi nước mắt cách đây ba năm.

U23 Việt Nam đang có khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại sau vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 dù toàn thắng hai trận đầu. Đó không phải lời hù dọa, mà là thực tế từng xảy ra với chính những Đình Bắc, Văn Khang, Quốc Việt… ở sân chơi U20 châu Á 2023.

Sau chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan tối 9/1, niềm tin dành cho U23 Việt Nam được đẩy lên cao. Kịch bản đẹp nhất là U23 Saudi Arabia đánh bại U23 Jordan, qua đó giúp cả chủ nhà lẫn U23 Việt Nam sớm giành vé vào tứ kết. Thực tế cũng từng nghiêng theo chiều hướng ấy khi U23 Saudi Arabia là đội mở tỷ số.

Nhưng bóng đá không đi theo mong muốn. U23 Saudi Arabia thua ngược, đẩy bảng A vào thế giằng co và buộc U23 Việt Nam phải bước vào trận quyết chiến với đội chủ nhà.

Để đi tiếp, thầy trò Kim Sang-sik không được phép thua với cách biệt từ ba bàn trở lên. Nếu điều đó xảy ra, trong bối cảnh U23 Jordan đánh bại U23 Kyrgyzstan ở trận còn lại, U23 Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ ba và sớm dừng bước.

Kịch bản ấy không hề xa vời. Ba năm trước, nó từng trở thành nỗi ám ảnh với nhiều cầu thủ đang góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại. Ở VCK U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan, những Văn Bình, Đức Anh, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang, Quốc Việt, Văn Hà từng trải qua cú sốc tương tự.

Khi đó, U20 Việt Nam chơi ấn tượng, lần lượt đánh bại U20 Australia (1-0) và U20 Qatar (2-1), để bước vào lượt trận cuối với lợi thế lớn. Tuy nhiên, thất bại 1-3 trước U20 Iran khiến đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn từ vị trí nhất bảng rơi xuống thứ ba do thua kém chỉ số đối đầu, dù cùng có 6 điểm. Một hành trình hứa hẹn khép lại trong tiếc nuối và nước mắt.

U23 Việt Nam đang có 6 điểm sau hai lượt trận tại bảng A, VCK U23 châu Á 2026.

Không ai trong số những cầu thủ ấy muốn bi kịch đó lặp lại. Nhưng bóng đá trẻ châu Á luôn khắc nghiệt, nơi chỉ một trận đấu cũng đủ xoay chuyển toàn bộ cục diện. Sau hai lượt trận tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 6 điểm, song các đối thủ phía sau vẫn còn nguyên cơ hội.

Một bảng đấu có ba đội cùng đạt 6 điểm hoàn toàn có thể xuất hiện nếu U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia và U23 Jordan giành chiến thắng ở trận còn lại. Trong trường hợp thất bại với cách biệt lớn, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có nguy cơ từ đỉnh bảng rơi xuống vị trí thứ ba chung cuộc.

Nhắc lại ký ức buồn của năm 2023 không phải để gieo sự lo lắng, càng không nhằm làm lung lay tinh thần thi đấu. Ngược lại, đó là lời cảnh tỉnh cần thiết để U23 Việt Nam tránh xa tư tưởng chủ quan, tránh suy nghĩ “nhiều cửa đi tiếp”.

Chỉ khi bước vào trận đấu với sự tập trung cao nhất, tinh thần mạnh mẽ nhất và chuẩn mực chuyên môn tốt nhất, U23 Việt Nam mới có thể vượt qua thử thách mang tên U23 Saudi Arabia, đội chủ nhà đang bị dồn vào thế không còn đường lùi.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.