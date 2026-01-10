Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bảng đấu khó lường nhất VCK U23 châu Á 2026

  • Thứ bảy, 10/1/2026 08:40 (GMT+7)
Bảng A VCK U23 châu Á 2026 trở nên cực kỳ khó đoán bởi ngay cả U23 Kyrgyzstan vẫn còn cơ hội chen chân vào tứ kết dù toàn thua sau 2 lượt trận.

U23 Việt Nam cần cẩn trọng ở lượt cuối.

Sau hai lượt đấu, U23 Kyrgyzstan trắng tay khi lần lượt thua Saudi Arabia và Việt Nam với cùng cách biệt tối thiểu. Tuy nhiên, những con số khô khan không phản ánh hết màn trình diễn của đội bóng lần đầu góp mặt ở một VCK U23 châu Á.

Trong cả hai trận, Kyrgyzstan đều gây ra không ít khó khăn cho các đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng những sai lầm cá nhân, thẻ phạt không cần thiết và sự thiếu lạnh lùng ở thời điểm quyết định khiến họ phải trả giá.

Về lý thuyết, Kyrgyzstan chưa bị loại. Cơ hội của họ vẫn còn nếu thắng U23 Jordan ở lượt cuối, đồng thời Saudi Arabia thua U23 Việt Nam.

Khi đó, 3 đội gồm Jordan, Saudi Arabia và Kyrgyzstan cùng có 3 điểm và vé đi tiếp sẽ được xác định bằng hiệu số đối đầu trực tiếp. Đây là kịch bản đủ để khiến bảng A nóng đến phút chót.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam tiến thêm một bước dài tới vòng tứ kết sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Kyrgyzstan. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết và gần như đặt một chân vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại nếu Jordan thắng Kyrgyzstan, còn thầy trò HLV Kim Sang-sik thua Saudi Arabia với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Do đó, bảng A cực kỳ khó đoán và hứa hẹn còn nhiều kịch tính tới phút cuối.

Thực tế, HLV Luigi Biagio khẳng định U23 Saudi Arabia đang ở "thế chân tường" và sẽ quyết tâm thắng U23 Việt Nam để đi tiếp. Vì vậy, Đình Bắc và đồng đội phải cẩn trọng ở lượt cuối.

U23 chau A 2026 anh 1

Bảng A chưa xác định được đội đi tiếp và bị loại.
