Báo Thái Lan ngả mũ trước U23 Việt Nam

Tờ Siam Sports dành sự chú ý đặc biệt cho chiến thắng kịch tính 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan tại lượt trận thứ 2 bảng A VCK U23 châu Á 2026 tối 9/1.

Theo tờ báo Thái Lan, đội bóng áo đỏ tiếp tục thể hiện bản lĩnh và sự già dơ đúng thời điểm để giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận, qua đó nắm chắc tấm vé vào vòng knock-out.

Siam Sports mô tả U23 Việt Nam là "đội biết cách thắng", dù không áp đảo về thế trận. Phút 19, từ một pha lộn xộn trong vùng cấm, hậu vệ Kyrgyzstan buộc phải phạm lỗi. Khuất Văn Khang không mắc sai lầm nào trên chấm 11 m, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Trước khi hiệp một khép lại, Marlen Murzakmatov tận dụng tốt khoảng trống để gỡ hòa 1-1, khiến cục diện trận đấu trở nên khó lường.

Bước sang hiệp hai, Siam Sports nhận xét Việt Nam chơi chặt chẽ, kiên nhẫn chờ thời cơ hơn là dâng cao mạo hiểm. Và khi đối thủ bắt đầu lộ sơ hở vì thể lực đi xuống, đội bóng Đông Nam Á tung ra đòn quyết định. Phút 87, Lê Văn Tuấn lạnh lùng dứt điểm, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trong sự vỡ òa của các CĐV Việt Nam.

Báo Thái kết luận rằng U23 Việt Nam thể hiện hình ảnh của một ứng viên thật sự tại giải đấu năm nay: không hoa mỹ, nhưng cực kỳ hiệu quả. Hai trận, hai chiến thắng, 6 điểm tuyệt đối và tấm vé đi tiếp gần như nằm chắc trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.