Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA gọi tên người hùng của U23 Việt Nam

  • Thứ bảy, 10/1/2026 00:20 (GMT+7)
  • 00:20 10/1/2026

Tối 9/1, FIFA nhắc đến Lê Văn Thuận khi giúp U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan 2-1 tại lượt trận thứ 2 bảng A VCK U23 châu Á 2026.

U23 Viet Nam anh 1

Fanpage của FIFA so sánh Văn Thuận với Bellingham.

Ở thế giằng co khi tỷ số là 1-1, HLV Kim Sang-sik quyết định làm mới hàng công ở phút 63 khi lần lượt tung Đình Bắc, Quốc Cường và Văn Thuận vào sân. Những điều chỉnh ấy nhanh chóng phát huy tác dụng.

Khi trận đấu trôi về cuối và U23 Việt Nam gia tăng sức ép, bước ngoặt đến ở phút 87. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Lý Đức, Văn Thuận ngả người đánh đầu kỹ thuật, bóng chạm chân hậu vệ Brauzman đổi hướng rồi chậm rãi lăn qua vạch vôi, mang về chiến thắng quý giá cho đại diện Đông Nam Á.

Ngay lập tức, Văn Thuận làm bùng nổ mạng xã hội. Fanpage chính thức của FIFA World Cup đăng tải hình ảnh ăn mừng đầy cảm xúc của tiền vệ trẻ này, kèm theo sự so sánh thú vị với Jude Bellingham, ngôi sao nổi tiếng với phong cách ăn mừng tương tự.

Đây không phải lần đầu Văn Thuận tạo dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị. Tại SEA Games 33, anh liên tục tỏa sáng khi được trao cơ hội, mở đường cho chiến thắng của U22 Việt Nam. Lần này, kịch bản ấy lặp lại ở sân chơi châu lục, càng củng cố biệt danh "siêu dự bị" của cầu thủ sinh năm 2004.

Sự nhạy bén trong thay người của HLV Kim tiếp tục được khẳng định, khi mỗi quyết định đều mang lại khác biệt. Với hai chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn ở bảng A và còn cho thấy bản lĩnh của một tập thể đủ sức mơ xa tại VCK U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik chưa nghĩ tới đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết

Tối 9/1, U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

00:12 10/1/2026

U23 Việt Nam nhận 1,1 tỷ đồng sau 2 trận toàn thắng

Tối 9/1, niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026 được nối dài bằng phần thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

00:03 10/1/2026

HLV U23 Kyrgyzstan nói gì khi thua U23 Việt Nam?

Tối 9/1, HLV Edmar Lacerda của U23 Kyrgyzstan dành những lời tôn trọng cho U23 Việt Nam sau thất bại 1-2 đầy tiếc nuối tại lượt trận thứ 2 bảng A VCK U23 châu Á 2026.

23:54 9/1/2026

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U23 Việt Nam FIFA U23 Việt Nam

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Truc tiep U23 Thai Lan vs U23 Iraq hinh anh

Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Iraq

4 giờ trước 21:00 11/1/2026

0

U23 Thái Lan không được phép thua U23 Iraq để tránh viễn cảnh có nguy cơ bị loại sớm ở bảng bảng D.

Ronaldo tu bo biet thu 30 trieu bang? hinh anh

Ronaldo từ bỏ biệt thự 30 triệu bảng?

5 giờ trước 20:00 11/1/2026

0

Cristiano Ronaldo khiến dư luận bất ngờ khi được cho là sẵn sàng từ bỏ căn biệt thự trị giá khoảng 30 triệu bảng tại Bồ Đào Nha.

Bong da Indonesia chim trong bao luc hinh anh

Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực

5 giờ trước 19:52 11/1/2026

0

Những pha vào bóng bạo lực thường dẫn đến án treo giò 3 trận, nhưng tại Indonesia, vụ việc gây rúng động khiến 2 cầu thủ bị cấm vĩnh viễn khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý