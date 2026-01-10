FIFA gọi tên người hùng của U23 Việt Nam

Tối 9/1, FIFA nhắc đến Lê Văn Thuận khi giúp U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan 2-1 tại lượt trận thứ 2 bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Fanpage của FIFA so sánh Văn Thuận với Bellingham.

Ở thế giằng co khi tỷ số là 1-1, HLV Kim Sang-sik quyết định làm mới hàng công ở phút 63 khi lần lượt tung Đình Bắc, Quốc Cường và Văn Thuận vào sân. Những điều chỉnh ấy nhanh chóng phát huy tác dụng.

Khi trận đấu trôi về cuối và U23 Việt Nam gia tăng sức ép, bước ngoặt đến ở phút 87. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Lý Đức, Văn Thuận ngả người đánh đầu kỹ thuật, bóng chạm chân hậu vệ Brauzman đổi hướng rồi chậm rãi lăn qua vạch vôi, mang về chiến thắng quý giá cho đại diện Đông Nam Á.

Ngay lập tức, Văn Thuận làm bùng nổ mạng xã hội. Fanpage chính thức của FIFA World Cup đăng tải hình ảnh ăn mừng đầy cảm xúc của tiền vệ trẻ này, kèm theo sự so sánh thú vị với Jude Bellingham, ngôi sao nổi tiếng với phong cách ăn mừng tương tự.

Đây không phải lần đầu Văn Thuận tạo dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị. Tại SEA Games 33, anh liên tục tỏa sáng khi được trao cơ hội, mở đường cho chiến thắng của U22 Việt Nam. Lần này, kịch bản ấy lặp lại ở sân chơi châu lục, càng củng cố biệt danh "siêu dự bị" của cầu thủ sinh năm 2004.

Sự nhạy bén trong thay người của HLV Kim tiếp tục được khẳng định, khi mỗi quyết định đều mang lại khác biệt. Với hai chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn ở bảng A và còn cho thấy bản lĩnh của một tập thể đủ sức mơ xa tại VCK U23 châu Á 2026.

