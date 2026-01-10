U23 Việt Nam nhận 1,1 tỷ đồng sau 2 trận toàn thắng

Tối 9/1, niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026 được nối dài bằng phần thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

VFF tiếp tục "thưởng nóng" cho U23 Việt Nam.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng các Ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp vào phòng thay đồ để chúc mừng, động viên tinh thần toàn đội. Trong bầu không khí hân hoan, người đứng đầu bóng đá Việt Nam bày tỏ sự hài lòng về thái độ thi đấu, rõ ràng trong lối chơi và đặc biệt bản lĩnh vượt khó mà các cầu thủ trẻ thể hiện trước đối thủ giàu thể lực và không hề dễ chơi.

Thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, ông Trần Quốc Tuấn quyết định thưởng nóng 600 triệu đồng cho U23 Việt Nam, coi đây là nguồn khích lệ thiết thực nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển trước chặng đường còn dài ở giải đấu. Phần thưởng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời khẳng định niềm tin của lãnh đạo bóng đá Việt Nam dành cho thế hệ cầu thủ trẻ đang từng bước khẳng định mình ở sân chơi châu lục.

Trước đó, sau trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, U23 Việt Nam cũng được VFF thưởng 500 triệu đồng. Như vậy, chỉ sau hai lượt trận vòng bảng, tổng số tiền thưởng mà đội nhận được đã lên tới 1,1 tỷ đồng - con số cho thấy sự ghi nhận mạnh mẽ đối với những nỗ lực và kết quả mà thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo ra.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành vé vào tứ kết, sự động viên kịp thời từ VFF được kỳ vọng sẽ giúp toàn đội giữ được sự hưng phấn, tập trung tối đa để tiếp tục hành trình chinh phục đấu trường U23 châu Á 2026.

