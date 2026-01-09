AFC khen HLV Kim Sang-sik cao tay

Tối 9/1, AFC ca ngợi khả năng thay người của HLV Kim Sang-sik là chìa khóa mở ra chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan ở bảng A VCK U23 châu Á 2026.

HLV Kim tiếp tục giúp U23 Việt Nam bay cao.

Theo AFC, bước ngoặt then chốt của trận đấu đến từ những điều chỉnh chiến thuật trong hiệp hai. Khi thế trận rơi vào trạng thái giằng co, HLV Edmar Lacerda của U23 Kyrgyzstan lần lượt tung Erbol Abduzhaparov và Nurbol Baktybekov vào sân nhằm gia tăng sức tấn công.

Tuy nhiên, AFC cho rằng sự thay đổi mang tính quyết định lại đến từ băng ghế dự bị của U23 Việt Nam. HLV Kim Sang-sik thực hiện một cú "ra đòn" táo bạo với 3 sự thay đổi cùng lúc, đưa Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường và Lê Văn Thuận vào sân để làm mới toàn bộ hàng công.

AFC khẳng định chính làn gió tươi mới này đã phá vỡ thế cân bằng vốn kéo dài suốt phần lớn hiệp hai. Sự năng động của Đình Bắc và Quốc Cường giúp U23 Việt Nam đẩy cao nhịp độ, trong khi Văn Thuận liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha di chuyển không bóng thông minh. Áp lực đó cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 87.

Từ một tình huống bóng bổng, Văn Thuận đánh đầu hiểm hóc. Bóng chạm chân hậu vệ Khristiian Brauzman đổi hướng rồi lăn vào lưới, khiến thủ môn Kyrgyzstan hoàn toàn bất lực.

"Đây là khoảnh khắc vàng giúp U23 Việt Nam khép lại trận đấu theo cách kịch tính nhất", AFC mô tả.

Bàn thắng ấy không chỉ mang về chiến thắng thứ hai liên tiếp cho đại diện Đông Nam Á, mà còn là minh chứng rõ ràng cho khả năng đọc trận đấu và sử dụng nhân sự cực kỳ hiệu quả của HLV Kim Sang-sik, yếu tố được AFC đặc biệt nhấn mạnh trong bản tường thuật sau trận.

