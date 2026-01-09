Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CĐV Đông Nam Á phát cuồng vì U23 Việt Nam

  • Thứ sáu, 9/1/2026 23:14 (GMT+7)
Tối 9/1, nhiều cổ động viên trong khu vực đồng loạt bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh và lối chơi của U23 Việt Nam sau chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở bảng A VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam có chiến thắng nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan.

Bên dưới bài đăng của ASEAN Football về kết quả sau trận đấu, nhiều ý kiến thừa nhận U23 Kyrgyzstan thi đấu đầy quả cảm, nhưng chiến thắng thuộc về đội xứng đáng hơn là U23 Việt Nam.

"Một trận đấu rực lửa, cả hai đội đều chơi hết mình, nhưng Việt Nam là tập thể sắc bén hơn ở những khoảnh khắc quyết định", một CĐV bình luận. Không ít người thậm chí ví phong độ của U23 Việt Nam là kỳ diệu, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik liên tục ghi những bàn thắng quyết định để định đoạt số phận trận đấu.

Sự ngưỡng mộ còn đi xa hơn những lời khen. Có CĐV đề nghị hài hước rằng U23 Việt Nam nên đại diện châu lục dự World Cup, bởi theo họ, đội bóng áo đỏ "gần như không có đối thủ ở châu Á vào lúc này". Những thông điệp chúc mừng từ Indonesia, Thái Lan hay các quốc gia láng giềng tràn ngập, thể hiện niềm tự hào chung của khu vực.

Thực tế trên sân càng khiến các lời khen trở nên có cơ sở. U23 Việt Nam kiểm soát thế trận, tạo ra loạt cơ hội và chỉ đánh mất lợi thế vì một khoảnh khắc lơ là trước khi vùng lên ở cuối trận với bàn thắng đánh gục đối thủ từ tình huống cố định. Đó là hình ảnh của một đội bóng trẻ giàu khát vọng, biết kiên nhẫn và đủ lạnh lùng để kết liễu đối thủ.

Với chiến thắng lịch sử trước một đại diện Trung Á , U23 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ trong nước và khiến cả Đông Nam Á phải ngả mũ thán phục.

