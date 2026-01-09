Tình thế đảo ngược với Thái Sơn ở U23 Việt Nam

Nguyễn Thái Sơn lặng lẽ nhưng chắc chắn, trở thành điểm tựa đáng tin cậy ở tuyến giữa U23 Việt Nam sau màn trình diễn ấn tượng trước U23 Jordan.

Nguyễn Thái Sơn, cái tên gợi nhiều hơn là một cầu thủ. Với khán giả Việt Nam, đó còn là âm vang quen thuộc của câu ca dao, là cảm giác vững chãi, chậm rãi nhưng bền bỉ.

Trên sân cỏ, tiền vệ người Thanh Hóa bắt đầu mang lại đúng cảm giác ấy cho U23 Việt Nam, sau màn trình diễn vượt mong đợi trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2026.

Bước ngoặt từ SEA Games 33

Không lâu trước đây, Thái Sơn chưa bao giờ là lựa chọn mặc định của HLV Kim Sang-sik. Từ giải U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á đến SEA Games 33, anh thường chỉ là phương án dự phòng cho vị trí tiền vệ trụ.

Dưới thời ông Troussier, Thái Sơn từng được tin dùng. Nhưng khi Kim Sang-sik tiếp quản, vị trí này trở thành bài toán chưa có lời giải ổn định.

Bước ngoặt đến ở trận chung kết SEA Games 33. U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn hai bàn ngay trên sân khách. Thế trận rối loạn. Phút 38, Nguyễn Thái Sơn được tung vào sân.

Không ồn ào, không phô trương, nhưng 82 phút còn lại của anh đã làm đổi chiều toàn bộ trận đấu. U22 Việt Nam kiểm soát tốt hơn khu trung tuyến, giảm hẳn các pha hở sườn và dần lấy lại thế chủ động. Màn lội ngược dòng không tưởng sau đó đã in đậm dấu ấn của một cầu thủ tưởng như chỉ đóng vai phụ.

Chính trận đấu ấy khiến HLV Kim phải nhìn lại. Và đến trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 gặp U23 Jordan, ông đặt niềm tin vào Thái Sơn. Tiền vệ người Thanh Hóa đá chính và hiện diện trên sân 72 phút. Đó là quãng thời gian đủ dài để anh khẳng định mình không phải phương án chữa cháy.

Thái Sơn kết thúc trận đấu với tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất đội, đạt 89%. Anh thắng 4 pha tranh chấp, có 2 tình huống đánh chặn quan trọng.

Quan trọng hơn cả là cách Thái Sơn làm tê liệt nguồn sáng tạo của Jordan ở khu trung tuyến. Qashi, tiền vệ trung tâm của đối thủ, gần như mất hút khi Thái Sơn thường xuyên áp sát và bẻ gãy nhịp triển khai.

Thái Sơn ngày càng cho thấy giá trị.

Sự xuất sắc ấy giúp U23 Việt Nam hình thành một hệ thống phòng ngự từ xa hiệu quả. Dù đội bóng của HLV Kim có thời điểm lùi thấp trong hiệp hai, áp lực lên khung thành Trung Kiên không lớn.

Jordan thiếu không gian để dứt điểm. Các góc sút bị thu hẹp. Các pha xâm nhập trung lộ liên tục bị chặn đứng ngay từ giữa sân.

Đây là điều mà U23 Việt Nam tìm kiếm suốt hơn một năm qua. Đội bóng không thể mãi trông chờ vào hàng thủ hay sự xuất thần của thủ môn.

Muốn đi đường dài, họ cần một “máy quét” đúng nghĩa. Trước Jordan, Thái Sơn cho thấy anh có thể đảm nhận vai trò ấy. Không cần quá nhiều pha xử lý hào nhoáng, tiền vệ này chọn cách chơi đơn giản, hiệu quả và kỷ luật.

Thách thức phía trước

Dĩ nhiên, một trận đấu hay chưa đủ để đưa Thái Sơn lên hàng trụ cột không thể thay thế. Hành trình của U23 Việt Nam vẫn còn dài và đầy thử thách.

Nhưng trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik từng đau đầu vì vị trí tiền vệ thu hồi bóng, sự xuất hiện của Thái Sơn giống như một lời giải tạm thời đầy hứa hẹn. Bản thân tiền vệ người Thanh Hóa cũng thừa nhận anh “chưa chơi hết khả năng”.

Đó là phát biểu cho thấy sự tự tin nhưng không tự mãn. Với Thái Sơn, điều quan trọng nhất có lẽ không phải là ánh hào quang nhất thời, mà là sự bền bỉ để giữ vững phong độ.

Nếu tiếp tục chơi như trước U23 Jordan, Nguyễn Thái Sơn có thể không chỉ là “ngọn núi” trong trí tưởng tượng của người hâm mộ. Anh có thể trở thành nền móng thật sự cho hành trình chinh phục đỉnh cao của U23 Việt Nam.