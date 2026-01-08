Thanh Nhàn trở lại

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ năm, 8/1/2026 12:20 (GMT+7)
Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn bắt đầu trở lại tập luyện với bóng, mở ra khả năng tái xuất ở những trận đấu tới của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Thanh Nhàn hứa hẹn giúp hàng công U23 Việt Nam khó lường hơn.

Chiều 7/1 (giờ Saudi Arabia), thầy trò HLV Kim Sang-sik có buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U23 Kyrgyzstan. Nhằm đảm bảo thể lực và duy trì cường độ, ban huấn luyện chia đội hình thành hai nhóm. Những cầu thủ đá chính ở trận thắng U23 Jordan tập hồi phục, thả lỏng cơ bắp, trong khi nhóm dự bị và thi đấu ít được yêu cầu tập đối kháng với cường độ cao.

Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Thanh Nhàn. Chân sút sinh năm 2003 chấn thương rách bắp chân hơn một tuần trước, buộc phải tập riêng và điều trị cùng đội ngũ y tế. Việc anh có thể chạm bóng, di chuyển và thực hiện các bài tập cho thấy quá trình hồi phục tiến triển theo hướng tích cực.

Dù chưa thể tham gia các bài tập chiến thuật cùng toàn đội, sự trở lại của Thanh Nhàn vẫn mang ý nghĩa quan trọng. Trước mắt, U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Đây là 2 thử thách mang tính quyết định cho tấm vé đi tiếp.

Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Thanh Nhàn có thể được tung vào sân ít phút ở trận gặp U23 Kyrgyzstan nhằm lấy lại cảm giác thi đấu, trước khi hướng tới trạng thái thể lực tốt nhất cho cuộc chạm trán Saudi Arabia ở lượt cuối. Khả năng di chuyển linh hoạt và dứt điểm đa dạng của Nhàn hứa hẹn giúp hàng công U23 Việt Nam trở nên khó lường hơn.

U23 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng A với 3 điểm, trong khi U23 Kyrgyzstan vừa thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia. Do đó, đối thủ chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao khi đối đầu U23 Việt Nam vào lúc 21h ngày 9/1 (giờ Hà Nội).

