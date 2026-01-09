Cơ hội đặc biệt của Việt Nam tại giải U23 châu Á

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội đặc biệt khi chạm trán Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra tối 9/1.

U23 Việt Nam trước cơ hội "phá dớp" khi gặp các đội Trung Á. Ảnh: AFC

Theo thống kê, U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước các đại diện đến từ khu vực Trung Á tại các vòng chung kết U23 châu Á trong quá khứ. Ở hai lần chạm mặt trước đó, Việt Nam đều gặp Uzbekistan và phải nhận thất bại.

Đáng nhớ nhất là trận chung kết U23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), nơi thầy trò HLV Park Hang-seo để thua Uzbekistan 1-2 sau hiệp phụ. Đến vòng bảng giải U23 châu Á 2024, Việt Nam tiếp tục thất bại 0-3 trước đối thủ này.

Tối 9/1, U23 Việt Nam sẽ chạm trán một đại diện Trung Á khác là Kyrgyzstan, trong trận đấu được xem là then chốt cho cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A. So với Uzbekistan, U23 Kyrgyzstan không được đánh giá cao bằng về chất lượng đội hình lẫn thành tích quốc tế. Đây là cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam có cơ hội “phá dớp” trước các đội bóng Trung Á tại sân chơi U23 châu Á.

U23 Việt Nam đang có đà tâm lý tốt. Ảnh: AFC

Xét về thành tích đối đầu, U23 Việt Nam phần nào tỏ ra lấn lướt Kyrgyzstan. Tại ASIAD 2014, Olympic Việt Nam từng giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ này.

Nếu tính cả các trận giao hữu, U23 Việt Nam gặp Kyrgyzstan ba lần, với hai chiến thắng và một trận hòa (thua trên loạt luân lưu).

Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan không phải đối thủ dễ xem thường. Ở trận ra quân giải U23 châu Á 2026, đại diện Trung Á chỉ chịu thua Saudi Arabia 0-1 bởi bàn thua ở phút cuối, dù bị mất người từ sớm. Điều đó cho thấy U23 Việt Nam sẽ cần duy trì sự tập trung nếu muốn có điểm.

