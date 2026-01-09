Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá trẻ Thái Lan bị Việt Nam bỏ xa từ khu vực đến châu lục

  • Thứ sáu, 9/1/2026 12:00 (GMT+7)
  • 58 phút trước

U23 Thái Lan thua ngược Australia 1-2 ở trận ra quân U23 châu Á 2026 không chỉ là một cú sảy chân đơn lẻ, mà cho thấy “Voi chiến trẻ” vẫn còn non nớt khi bước ra sân chơi châu lục.

U23 Thái Lan đã không thể làm khó Australia.

Đặt kết quả này cạnh chiến thắng 2-0 thuyết phục của U23 Việt Nam trước Jordan, người hâm mộ có đủ dữ kiện để nhìn lại cục diện bóng đá trẻ Đông Nam Á: chiến thắng lội ngược dòng của Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết SEA Games 2025 không phải ăn may, mà là hệ quả tất yếu của sự chênh lệch bền vững về thực lực và nền tảng đào tạo.

Thất bại của Thái Lan là đúng biểu đồ phong độ

U23 Thái Lan bước vào giải U23 châu Á 2026 với tâm thế thận trọng, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và thậm chí mở tỷ số sớm trước U23 Australia. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát dẫn đến thẻ đỏ làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc chiến thuật.

Việc thua ngược 1-2 trong thế thiếu người phản ánh rõ bản lĩnh hạn chế của “Voi chiến trẻ" khi phải đối diện áp lực cường độ cao ở đấu trường châu lục. Trước đó, U23 Việt Nam đánh bại Jordan 2-0 bằng thế trận chủ động, kiểm soát và hiệu quả.

Đó không phải chiến thắng dựa trên khoảnh khắc hay may rủi, mà là sự vượt trội về tổ chức, thể lực lẫn tâm lý thi đấu. Khi đặt hai trận đấu cạnh nhau, người hâm mộ dễ dàng nhận ra khoảng cách tồn tại giữa hai nền bóng đá từng được xem là kỳ phùng địch thủ ở Đông Nam Á.

Chính vì thế, chức vô địch SEA Games 2025 của U23 Việt Nam, nơi họ đánh bại Thái Lan trong trận chung kết, càng được nhìn nhận rõ hơn về giá trị. Đây không phải là một trận đấu phản ánh phong độ nhất thời, mà là kết quả phản ánh đúng trật tự hiện tại.

Thái Lan không thua vì một ngày chơi tệ, mà thua vì họ không còn duy trì được lợi thế nền tảng trước Việt Nam như giai đoạn trước.

Thai Lan anh 1

Tấm thẻ đỏ khiến Thái Lan thua ngược Australia.

Lịch sử phơi bày bóng đá trẻ Thái Lan trong một thập kỷ

Nhìn lại hành trình của U23 Thái Lan tại các kỳ U23 châu Á từ năm 2018 đến nay, bức tranh sa sút hiện ra khá rõ nét. Năm 2018, khi U23 Việt Nam tạo nên “Thường Châu lịch sử” với tấm vé vào chung kết, Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự chững lại của một nền bóng đá từng thống trị khu vực.

Đến giải 2020 tổ chức trên sân nhà, Thái Lan lần duy nhất vượt qua vòng bảng. Nhưng trớ trêu thay, đó cũng là kỳ giải hiếm hoi Việt Nam không thể đi tiếp. Sự trùng hợp này càng cho thấy thành công của Thái Lan năm đó mang nhiều yếu tố hoàn cảnh hơn là phản ánh sức mạnh dài hạn.

Tại U23 châu Á 2022, Việt Nam và Thái Lan chung bảng. Thái Lan có trận hòa 2-2 may mắn trước Việt Nam nhờ bàn gỡ ở phút bù giờ, nhưng rốt cuộc vẫn bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi Việt Nam giành quyền vào tứ kết.

Đến giải 2024, kịch bản quen thuộc tiếp diễn. Dù Thái Lan gây bất ngờ khi thắng Iraq 2-0 ở trận ra quân, họ vẫn xếp cuối bảng và sớm rời giải. Việt Nam, thêm một lần nữa, là đội đi tiếp.

Chuỗi dữ liệu kéo dài gần một thập kỷ cho thấy sự tụt hậu mang tính hệ thống của bóng đá trẻ Thái Lan ở sân chơi châu lục. Trong khi đó, Việt Nam duy trì sự ổn định đáng kể: thường xuyên vượt qua vòng bảng U23 châu Á, ba lần liên tiếp vô địch giải U23 Đông Nam Á và giành HCV ở ba trong bốn kỳ SEA Games gần nhất.

Ngược lại, Thái Lan trắng tay ở các kỳ SEA Games và U23 Đông Nam Á gần đây, đánh mất dần vị thế từng là niềm tự hào của họ. Sự khác biệt này không thể giải thích bằng một thế hệ cầu thủ hay HLV cụ thể. Nó phản ánh hướng đi khác nhau trong công tác đào tạo trẻ.

Việt Nam đầu tư mạnh mẽ, bài bản hơn vào hệ thống học viện, giải trẻ và quá trình chuyển tiếp lên đội tuyển quốc gia. Thái Lan, trong khi đó, có dấu hiệu loay hoay, thiếu sự kế thừa rõ ràng giữa các lứa tuổi. Chỉ một vài cầu thủ được đá tại J.League cũng không kéo nổi cả nền bóng đá Thái Lan.

Thất bại trước Australia ở U23 châu Á 2026 vì thế chỉ là một mảnh ghép mới trong bức tranh đã hình thành từ lâu. Khi đặt cạnh chiến thắng của U23 Việt Nam trước Jordan, khoảng cách không còn là cảm nhận chủ quan, mà là thực tế được chứng minh bằng kết quả và dữ liệu xuyên suốt nhiều năm.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Tú Anh

