Thống kê hoàn hảo của Flick là lời cảnh báo với Real Madrid

Hansi Flick chưa từng thất bại ở bất kỳ trận chung kết nào ông dẫn dắt trong sự nghiệp cấp CLB. Thành tích này mang lại sự tự tin lớn cho Barca trước chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

HLV Flick có thống kê hoàn hảo ở các trận chung kết.

Rạng sáng 9/1, Real Madrid đánh bại Atletico 2-1, qua đó giành vé vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barcelona. Real quyết tâm đòi lại món nợ thất bại 2-5 ở mùa giải trước, nhưng Barca cũng có quyền tự tin.

Chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng 12/1, sẽ là trận chung kết thứ 8 trong sự nghiệp huấn luyện viên trưởng của Flick. Huấn luyện viên trưởng của Barcelona toàn thắng ở 7 trận chung kết trước đó.

Trong màu áo Bayern, ông dẫn dắt đội bóng của mình giành chiến thắng ở các trận chung kết DFB Pokal (Cúp quốc gia Đức), Champions League, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Đức và FIFA Club World Cup.

Ở mùa giải năm ngoái, khi dẫn Barca, Flick cũng toàn thắng ở Siêu cúp Tây Ban Nha và Copa del Rey (Cúp nhà Vua). Thành tích này phản ánh tài năng chiến thuật của Flick, và thể hiện khả năng dẫn dắt đội bóng vượt qua áp lực cao ở những trận đấu quyết định từ HLV người Đức.

Người hâm mộ Barcelona vì thế đang rất mong chờ trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha sắp tới, với điểm tựa là HLV Flick trên băng ghế chỉ đạo.

