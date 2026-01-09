Roy Keane gọi Gyokeres là 'bom xịt'

Viktor Gyokeres vẫn là nỗi thất vọng lớn nhất của Arsenal sau trận hòa với Liverpool rạng sáng 9/1.

Gyokeres mờ nhạt trước Liverpool.

Cựu tiền vệ MU, Roy Keane cho rằng "Pháo thủ" bỏ lỡ cơ hội kéo giãn khoảng cách dẫn đầu với Man City lên 8 điểm khi bị cầm chân trên sân nhà, trước một Liverpool thiếu hụt lực lượng.

"Hai điểm bị mất thay vì một điểm giành được trước Liverpool đang bị chấn thương tàn phá, chiến thắng sẽ đưa Arsenal dẫn 8 điểm và gửi thông điệp rõ ràng đến các đối thủ Manchester City và Aston Villa", Keane đánh giá.

"Gyokeres chơi mờ nhạt và chỉ có 8 lần chạm bóng trong 64 phút, đây là số chạm bóng quá thấp với một chủ công", chuyên gia này phân tích. "Gyokeres chưa đáp ứng được giá trị và kỳ vọng và có nguy cơ trở thành thương vụ thất bại".

Keane cho rằng những lập luận về việc Gyokeres làm việc chăm chỉ và làm rối loạn hàng thủ đối phương rất thuyết phục, nhưng đây là ngày Arsenal cần tiền đạo này tỏa sáng ở trong vòng cấm địa.

"Hết lần này đến lần khác, Gyokeres lùi quá sâu để tìm bóng nhưng lại không có mặt khi Arsenal tạt bóng vào. Màn trình diễn của Arsenal sa sút tệ hại sau giờ nghỉ và không ngạc nhiên khi Gyokeres bị thay ra bởi Gabriel Jesus", Keane phân tích. "Đó là tín hiệu đáng lo ngại cho cậu ta".

Từ đầu mùa, Gyokeres mới ghi được 5 bàn thắng tại Premier League. Rõ ràng, những gì anh thể hiện vẫn chưa tương xứng với mức phí chuyển nhượng và kỳ vọng lớn từ ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ.