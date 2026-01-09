Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Alonso phẫn nộ với Simeone

  • Thứ sáu, 9/1/2026 07:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Xabi Alonso công khai bày tỏ sự bất bình đối với đồng nghiệp Diego Simeone, sau những phát ngôn của ông này nhắm vào Vinicius Junior.

Alonso "xé toạc" Simeone bằng những lời lẽ thẳng thắn.

Rạng sáng 9/1, Real Madrid đánh bại Atletico 2-1, qua đó giành vé vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barcelona. Nhưng những gì người hâm mộ chú ý sau trận còn là màn khiêu khích giữa Vinicius và Simeone.

Phát biểu sau trận, HLV Alonso thẳng thắn chỉ trích Simeone: "Tôi cố gắng tôn trọng cầu thủ đối phương và thường không đề cập đến họ. Khi tôi đọc và nghe những gì Simeone nói với Vinicius, tôi khá bực".

Nguồn cơn sự việc xuất hiện từ hiệp một. Máy quay truyền hình bắt được cảnh Simeone tiếp cận Vinicius bên đường biên và nói: “Florentino sẽ đá cậu ra ngoài, nhớ lời tôi nói”. Câu nói nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thổi bùng tranh cãi quanh hành động của HLV Atletico.

Căng thẳng tiếp tục leo thang trong hiệp hai. Phút 80, Vinicius rời sân để nhường chỗ cho Arda Güler. Trên đường ra ngoài, anh hứng chịu những tiếng la ó từ khán đài. Simeone tiến lại, cố làm tiền đạo Real Madrid chú ý tới phản ứng của cổ động viên, như muốn nhấn mạnh rằng sự bất mãn đang nhắm vào anh.

Vinicius không giữ được bình tĩnh. Anh quay lại phản ứng dữ dội, khiến khu vực hai băng ghế huấn luyện lập tức náo loạn. Xabi Alonso, theo dõi sự việc từ xa, đã lớn tiếng về phía Simeone: “Ông lo đội của mình đi, đồ khốn!”.

Alonso cũng chỉ trích hành vi của Simeone, cho rằng đó không phải tấm gương tốt cho một người làm thể thao. HLV Real nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng bạn phải có sự tôn trọng. Những gì xảy ra trên sân phải có giới hạn".

