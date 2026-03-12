Sao Man City bỗng nhiên 'biến mất' trên sân

Một tình huống hy hữu liên quan đến tiền vệ cánh Jeremy Doku của Man City khiến nhiều khán giả theo dõi qua truyền hình hoang mang.

Doku bỗng nhiên 'biến mất' trên sân.

Tình huống xảy ra ở hiệp hai trận đấu giữa Man City và Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League, khi đội khách Man City nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Doku muốn rê bóng vượt mặt Federico Valverde nhưng bất thành. Dù vậy, tiền đạo của Man City vẫn mang về một quả ném biên.

Tuy nhiên, trước khi bóng đi hết đường biên, điều khiến khán giả chú ý là việc Doku bất ngờ “biến mất” trong tích tắc trên màn hình truyền hình. Nhiều người xem ngay lập tức bày tỏ sự ngạc nhiên trên mạng xã hội.

Một cổ động viên viết: “Tôi thề là vừa thấy Doku bị lỗi hình ảnh và biến mất trong một giây”. Trong khi đó, một khán giả khác gọi đây là màn “dịch chuyển” khi cầu thủ Man City biến mất trong tích tắc.

Sau đó, nguyên nhân của sự cố nhanh chóng được làm rõ. Theo các chuyên gia truyền hình, hiện tượng này xuất phát từ công nghệ Virtual Replacement Technology – hệ thống cho phép thay thế các bảng quảng cáo trong sân vận động bằng quảng cáo kỹ thuật số khác nhau tùy theo khu vực phát sóng.

Công nghệ này chèn các lớp hình ảnh ảo lên tín hiệu truyền hình trực tiếp để khán giả ở mỗi quốc gia có thể nhìn thấy những quảng cáo khác nhau.

Trong trường hợp của Doku, việc anh chạy ngang qua bảng quảng cáo trong khi mặc áo màu xanh đã khiến hệ thống xử lý hình ảnh gặp trục trặc trong một khung hình, dẫn đến hiệu ứng khiến cầu thủ “biến mất” trong chốc lát.

Sự cố không làm ảnh hưởng đến trận đấu, khi Man City chịu thất bại 0-3 tại Bernabeu. Hai đội sẽ tái đấu tại sân Etihad vào ngày 18/3.

