Kế hoạch táo bạo đưa Haaland về Barcelona

Trong kế hoạch tranh cử chức Chủ tịch Barcelona, doanh nhân Victor Font được cho là tìm cách thiết lập quyền ưu tiên chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland trong tương lai.

Doanh nhân Font lên kế hoạch chiêu mộ Haaland trong chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch Barcelona.

Theo Mundo Deportivo và Sport, kế hoạch là một phần trong chiến lược dài hạn của Font nhằm tăng sức hút cho dự án thể thao của đội bóng xứ Catalonia. Mục tiêu là đạt được thỏa thuận với Man City, giúp Barcelona có lợi thế nếu Haaland rời Etihad trong những năm tới.

Đại diện của Font có cuộc gặp kín tại Madrid với lãnh đạo Man City để thảo luận khả năng hợp tác. Cuộc gặp diễn ra tại khách sạn sang trọng Four Seasons Hotel Madrid, cùng thời điểm Man City đối đầu Real Madrid ở Bernabeu. Hai thành viên trong ê-kíp của Font là Carles Planchart và Xavier Aguilar được nhìn thấy trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo đội bóng Anh.

Phía Man City có sự tham dự của CEO Ferran Soriano cùng Giám đốc Thể thao Hugo Viana. Nội dung chính của cuộc gặp xoay quanh khả năng Barcelona có được "quyền ưu tiên" mua Haaland trong trường hợp chân sút này rời sân Etihad trong tương lai.

Dù chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết, động thái cho thấy Barcelona chuẩn bị từ rất sớm cho một thương vụ bom tấn tiềm năng. Haaland vẫn là trụ cột không thể thay thế trong đội hình Man City, đồng thời được xem là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.

Với tiềm lực tài chính hạn chế những năm gần đây, Barcelona khó có thể cạnh tranh ngay lập tức cho chữ ký của Haaland. Vì vậy, việc tìm kiếm một cơ chế ưu tiên có thể giúp đội bóng xứ Catalonia chiếm lợi thế trước các ông lớn châu Âu khi cơ hội chiêu mộ chân sút người Na Uy xuất hiện.

