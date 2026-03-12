80 phút thất vọng của Haaland trước Real Madrid

Tiền đạo Erling Haaland thi đấu mờ nhạt trong trận thua 0-3 của Man City trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

Trong 82 phút thi đấu, Haaland không ghi bàn, không kiến tạo và cũng không tung ra bất kỳ cú sút nào về phía khung thành Real Madrid. Không chỉ vậy, chân sút chủ lực của Man City cũng không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội và không thực hiện thành công pha đi bóng qua người nào trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Sự im lặng của Haaland phần nào phản ánh thế trận khó khăn mà Man City phải đối mặt trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Real Madrid. Các hậu vệ đội chủ nhà liên tục theo sát và hạn chế khoảng trống, khiến tiền đạo 25 tuổi gần như không có cơ hội thể hiện khả năng săn bàn.

Haaland tịt ngòi trước Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Phút 67, Haaland có cơ hội áp sát khung thành của Thibaut Courtois. Tuy nhiên, đường căng ngang của Antoine Semenyo bị trung vệ Antonio Rudiger cản phá xuất sắc ngay trước khi đến chân tiền đạo người Na Uy, khiến cơ hội ngon ăn của Man City trôi qua đáng tiếc.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid tận dụng rất tốt các cơ hội để trừng phạt đối thủ. Cú hat-trick của tiền vệ Federico Valverde giúp đội bóng Tây Ban Nha chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời khiến Man City phải đối mặt với áp lực rất lớn trước trận lượt về trên sân nhà.

Với kết quả này, Real Madrid đang nắm trong tay lợi thế rõ rệt trước khi hai đội tái đấu. Về phía Haaland, anh sẽ cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn Man City sớm dừng bước tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

