Bodo/Glimt lại tạo ra địa chấn ở Champions League

Rạng sáng 12/3, Bodo/Glimt đánh bại Sporting 3-0 trên sân nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, qua đó đặt một chân vào tứ kết.

Bodo/Glimt thăng hoa tại Champions League.

Bodo/Glimt bước vào vòng 16 đội Champions League lần đầu tiên trong lịch sử sau khi gây sốc bằng việc loại á quân mùa trước Inter Milan ở vòng play-off. Trong khi đó, Sporting CP đặt mục tiêu tiến vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 43 năm. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Aspmyra cho thấy đội bóng Na Uy mới là bên thi đấu ấn tượng hơn.

Sporting khởi đầu với cơ hội sớm từ Luis Suarez, nhưng đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của đội khách trong hiệp một. Ngược lại, Bodo/Glimt dần kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra sức ép.

Jens Petter Hauge suýt mở tỷ số với cú sút chệch cột dọc, trước khi Hakon Evjen có cơ hội đối mặt thủ môn Rui Silva nhưng không thể tận dụng thành công.

Sự áp đảo của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 32. Georgios Vagiannidis phạm lỗi đẩy ngã Sondre Brunstad Fet trong vòng cấm và chính Fet bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, đánh bại Rui Silva để mở tỷ số.

Chỉ ít phút sau, Ole Didrik Blomberg tiếp tục khiến các cổ động viên trên sân Aspmyra vỡ òa khi tung cú dứt điểm chính xác bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp một khép lại.

Sporting bất lực trước hàng thủ chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, Sporting cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Họ có cơ hội đáng chú ý khi Luis Guilherme thực hiện quả phạt góc để João Simoes và Ousmane Diomande đánh đầu nối, nhưng Luis Suarez lại không thể chạm bóng ở cột xa trong gang tấc.

Mọi hy vọng lật ngược tình thế của đội bóng Bồ Đào Nha gần như chấm dứt khi Kasper Hogh ghi bàn thứ ba cho chủ nhà. Từ đường chuyền của Hauge, tiền đạo này khéo léo vượt qua hai hậu vệ Sporting trước khi dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 3-0.

Đây đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của đại diện Na Uy ở Champions League mùa này, qua đó giúp họ nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về. Kết quả này còn đưa Bodo/Glimt tiến rất gần tới cột mốc lịch sử, đó là trở thành đội bóng Na Uy thứ hai vào tứ kết Champions League kể từ Rosenborg mùa giải 1996/97.