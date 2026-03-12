Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 cầu thủ hay nhất lượt đi vòng 1/8 Champions League

  • Thứ năm, 12/3/2026 19:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League chứng kiến nhiều màn trình diễn cá nhân xuất sắc, đồng thời phơi bày sự sa sút bất ngờ của các đại diện Premier League.

Champions League anh 1

Antoine Griezmann - 8.7. Antoine Griezmann một lần nữa cho thấy đẳng cấp khi điều khiển nhịp độ trận knock-out UEFA Champions League bằng kỹ thuật và sự tinh tế quen thuộc. Người hâm mộ Atletico Madrid có thể yên tâm khi tiền đạo người Pháp nhiều khả năng vẫn ở lại đến hết mùa trước khi chuyển sang Orlando City SC. Ảnh: Reuters.
Champions League anh 2

Ugurcan Cakir, Thibaut Courtois – 8.8. Trong vòng đấu mà nhiều thủ môn mắc sai lầm, Ugurcan Cakir của Galatasaray và Thibaut Courtois của Real Madrid lại trở thành điểm sáng hiếm hoi. Họ góp phần giữ vững thế trận cho đội nhà trong một vòng đấu đầy biến động của UEFA Champions League. Tại Istanbul, Cakir nhiều lần từ chối cơ hội của Liverpool, cản phá 6 trong tổng số 15 cú sút của đội bóng do Arne Slot dẫn dắt. Ảnh: Reuters.
Champions League anh 3

Trong khi đó, Courtois không chỉ ngăn chặn các pha dứt điểm của Manchester City mà còn tung đường chuyền dài chuẩn xác cho Federico Valverde mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid. Ảnh: Reuters.
Champions League anh 4

Khvicha Kvaratskhelia - 8.9. Kvaratskhelia vào sân từ ghế dự bị khi Paris Saint Germain đang hòa Chelsea 2-2 và lập tức thay đổi cục diện trận đấu. Cầu thủ người Georgia kiến tạo cho Vitinha ghi bàn trước khi tự mình lập cú đúp để gần như định đoạt cặp đấu. Ảnh: Reuters.
Champions League anh 5

Julian Alvarez - 9.2. Sau chuỗi trận khô hạn bàn thắng trên sân nhà, Alvarez chỉ cần 40 phút để lập cú đúp cho Atletico Madrid trước Tottenham Hotspur. Màn trình diễn này giúp tiền đạo người Argentina giải tỏa áp lực sau nhiều tuần bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.
Champions League anh 6

Michael Olise - 9.6. Olise có màn trình diễn bùng nổ khi ghi hai bàn và kiến tạo một lần trong chiến thắng của Bayern Munich trước Atalanta. Phong độ ấn tượng của anh thậm chí khiến nhiều người bắt đầu nhắc đến khả năng cạnh tranh Quả bóng Vàng. Ảnh: Reuters.
Champions League anh 7

Federico Valverde - 9.7. Valverde trở thành ngôi sao sáng nhất lượt đi vòng 16 đội Champions League khi lập hat-trick giúp Real Madrid thắng Manchester City 3-0. Sau trận, báo chí thế giới đồng loạt ngả mũ thán phục trước sự xuất sắc của tiền vệ người Uruguay. Ảnh: Reuters.

