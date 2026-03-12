7 cầu thủ hay nhất lượt đi vòng 1/8 Champions League

Ugurcan Cakir, Thibaut Courtois – 8.8. Trong vòng đấu mà nhiều thủ môn mắc sai lầm, Ugurcan Cakir của Galatasaray và Thibaut Courtois của Real Madrid lại trở thành điểm sáng hiếm hoi. Họ góp phần giữ vững thế trận cho đội nhà trong một vòng đấu đầy biến động của UEFA Champions League. Tại Istanbul, Cakir nhiều lần từ chối cơ hội của Liverpool, cản phá 6 trong tổng số 15 cú sút của đội bóng do Arne Slot dẫn dắt. Ảnh: Reuters.