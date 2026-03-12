Bodø/Glimt không còn là chuyện cổ tích ở Champions League

Sự thăng hoa của Bodø/Glimt trước Sporting cho thấy đội bóng vùng Bắc Cực không còn là hiện tượng nhất thời của Champions League.

Trong nhiều năm, Champions League luôn được xem là sân chơi của những gã khổng lồ. Những cái tên quen thuộc thống trị giải đấu: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich hay Barcelona. Nhưng mùa giải này, một đội bóng nhỏ đến từ vùng Bắc Cực đang viết nên câu chuyện rất khác.

Bodø/Glimt tiếp tục gây chấn động khi đánh bại Sporting Lisbon 3-0 trên sân nhà Aspmyra ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Với nhiều người, đó vẫn là một cú sốc. Nhưng với HLV Kjetil Knutsen, chiến thắng ấy chỉ đơn giản là bước tiếp theo trong hành trình mà đội bóng của ông đã kiên trì xây dựng.

Điều đáng chú ý không nằm ở một kết quả đơn lẻ. Điều khiến châu Âu phải nhìn Bodø/Glimt bằng con mắt khác là chuỗi chiến thắng của họ.

Sporting chỉ là cái tên mới nhất trong danh sách những đội bóng lớn từng gục ngã trước đại diện Na Uy. Manchester City, Atletico Madrid và Inter Milan đều đã nếm trải điều đó. Inter thậm chí thua Bodø/Glimt hai lần.

Một đội bóng đến từ thị trấn đánh cá nằm trong Vòng Bắc Cực đang liên tiếp đánh bại những thế lực của bóng đá châu Âu. Nhưng với Knutsen, sự phấn khích không phải điều ông muốn nói tới.

“Tôi nghĩ chúng tôi đang ở trên một hành trình rất tốt”, ông nói sau trận thắng Sporting. “Nhưng điều quan trọng là phải nhìn vào trận đấu: điều gì làm tốt, điều gì chưa tốt, rồi tiếp tục cải thiện”.

Cách phản ứng của Knutsen cho thấy Bodø/Glimt không muốn trở thành một hiện tượng ngắn ngủi. Họ muốn trở thành một đội bóng thực sự.

Điều thú vị là Bodø/Glimt không hề giấu giếm cách chơi của mình. Họ sẵn sàng để đối thủ cầm bóng. Họ phòng ngự hẹp. Và khi có cơ hội, họ phản công với tốc độ cực nhanh.

Đó là thứ bóng đá đơn giản nhưng kỷ luật.

Nhiều đội bóng lớn đã bước vào Aspmyra với suy nghĩ rằng họ chỉ cần chơi đúng sức là đủ để giành chiến thắng. Nhưng không ít trong số đó đã rời Na Uy với một bài học.

Bodø/Glimt không sở hữu đội hình đầy sao. Họ có chín cầu thủ Na Uy, một tiền đạo Đan Mạch và một thủ môn mang hai quốc tịch Nga – Israel. Nhưng đội bóng này có điều mà nhiều CLB giàu có không có: một tập thể gắn kết và một bản sắc rõ ràng.

Knutsen luôn nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa trong đội bóng. “Bạn có thể thấy khát khao của các cầu thủ và cách họ học hỏi mỗi ngày”, ông nói. “Chúng tôi tạo ra môi trường để mọi người phát triển”.

Thực tế, câu chuyện của Bodø/Glimt không phải phép màu xuất hiện trong một đêm. Đó là kết quả của nhiều năm xây dựng.

CLB này từng bước phát triển hệ thống đào tạo, cách chơi và bản sắc của riêng mình. Khi họ bước vào Champions League, đội bóng không thay đổi triết lý. Điều đó giúp họ chơi với sự tự tin đáng kinh ngạc trước những đối thủ mạnh hơn.

Chiến thắng trước Sporting đưa Bodø/Glimt tiến gần hơn đến tứ kết Champions League. Nhưng ngay cả lúc này, Knutsen vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Sáng hôm sau trận đấu, ông và ban huấn luyện sẽ trở lại văn phòng dưới khán đài sân Aspmyra. Công việc của họ rất đơn giản: chuẩn bị cho trận lượt về tại Lisbon. Không có sự phô trương. Không có cảm giác đã đạt được điều gì lớn lao.

“Bóng đá rất phức tạp”, Knutsen nói. “Chúng tôi phải giữ sự khiêm tốn và tiếp tục khao khá”.

Đó có lẽ là bí mật lớn nhất của Bodø/Glimt. Họ không chơi như một đội bóng nhỏ. Nhưng họ cũng không hành xử như một đội bóng lớn. Họ chỉ tập trung vào việc trở nên tốt hơn sau mỗi trận đấu.

Và khi điều đó lặp lại đủ lâu, một hiện tượng sẽ dần biến thành thực lực. Bodø/Glimt có thể vẫn khiến châu Âu ngạc nhiên. Nhưng ở thời điểm này, gọi họ là “bất ngờ” có lẽ đã không còn chính xác nữa.