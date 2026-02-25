Quỹ lương gây choáng của Bodo/Glimt

Bodo/Glimt viết nên một trong những câu chuyện cổ tích đáng nhớ nhất lịch sử Champions League. Đánh bại Inter Milan với tổng tỷ số 5-2, đại diện Na Uy hiên ngang giành vé vào vòng 1/8, tạo nên cú sốc lớn trước nhà á quân mùa trước.
Chiến tích trở nên đặc biệt bởi tiềm lực tài chính hạn chế của CLB. Theo Capology, quỹ lương hàng tuần của Bodo/Glimt chỉ khoảng 176.000 euro, tương đương mức đãi ngộ một tuần của nhiều cầu thủ Premier League. Trong kỷ nguyên kim tiền, Bodo/Glimt cho thấy thành công không nhất thiết phải được xây bằng những khoản đầu tư khổng lồ.
Ít ai quên rằng năm 2017, đội bóng này còn chơi ở giải hạng Nhì Na Uy. Chưa đầy một thập kỷ sau, họ khiến cả châu Âu phải nhìn bằng ánh mắt khác. Trên hành trình kỳ diệu ấy, Bodo/Glimt lần lượt quật ngã Dortmund, Man City, Atletico Madrid và Inter Milan. Ở vòng 1/8, họ sẽ chạm trán Sporting Lisbon hoặc Man City.
Hành trình càng phi thường nếu biết rằng sau lượt trận thứ 5 vòng phân hạng, Bodo/Glimt từng bị đánh giá có tới 99,7% nguy cơ bị loại. Thậm chí, họ không thi đấu một trận quốc nội nào suốt gần 3 tháng qua do giải VĐQG Na Uy kết thúc từ tháng 11.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ gọi Bodo/Glimt là bằng chứng cho việc bóng đá còn chỗ cho những giấc mơ. Trong thời đại mà tiền bạc thường chi phối cuộc chơi, Bodo/Glimt vẫn làm nên điều không tưởng nhờ bản lĩnh thép, kỷ luật chiến thuật và niềm tin không lay chuyển.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.