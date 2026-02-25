Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quỹ lương gây choáng của Bodo/Glimt

  Thứ tư, 25/2/2026 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bodo/Glimt thách thức mọi quy luật của bóng đá kim tiền khi hiên ngang tiến vào vòng 1/8 Champions League với quỹ lương chỉ 176.000 euro mỗi tuần.

Bodo/Glimt viết nên một trong những câu chuyện cổ tích đáng nhớ nhất lịch sử Champions League. Đánh bại Inter Milan với tổng tỷ số 5-2, đại diện Na Uy hiên ngang giành vé vào vòng 1/8, tạo nên cú sốc lớn trước nhà á quân mùa trước.

Chiến tích trở nên đặc biệt bởi tiềm lực tài chính hạn chế của CLB. Theo Capology, quỹ lương hàng tuần của Bodo/Glimt chỉ khoảng 176.000 euro, tương đương mức đãi ngộ một tuần của nhiều cầu thủ Premier League. Trong kỷ nguyên kim tiền, Bodo/Glimt cho thấy thành công không nhất thiết phải được xây bằng những khoản đầu tư khổng lồ.

Ít ai quên rằng năm 2017, đội bóng này còn chơi ở giải hạng Nhì Na Uy. Chưa đầy một thập kỷ sau, họ khiến cả châu Âu phải nhìn bằng ánh mắt khác. Trên hành trình kỳ diệu ấy, Bodo/Glimt lần lượt quật ngã Dortmund, Man City, Atletico Madrid và Inter Milan. Ở vòng 1/8, họ sẽ chạm trán Sporting Lisbon hoặc Man City.

Hành trình càng phi thường nếu biết rằng sau lượt trận thứ 5 vòng phân hạng, Bodo/Glimt từng bị đánh giá có tới 99,7% nguy cơ bị loại. Thậm chí, họ không thi đấu một trận quốc nội nào suốt gần 3 tháng qua do giải VĐQG Na Uy kết thúc từ tháng 11.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ gọi Bodo/Glimt là bằng chứng cho việc bóng đá còn chỗ cho những giấc mơ. Trong thời đại mà tiền bạc thường chi phối cuộc chơi, Bodo/Glimt vẫn làm nên điều không tưởng nhờ bản lĩnh thép, kỷ luật chiến thuật và niềm tin không lay chuyển.

Minh Nghi

