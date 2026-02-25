8 CLB cuối cùng vào vòng 1/8 Champions League gồm những ai?

|
Atletico Madrid thể hiện bản lĩnh ông lớn khi vùi dập Club Brugge 4-1 trên sân nhà, qua đó thắng chung cuộc 7-4. Alexander Sorloth là tâm điểm với cú hat-trick đẳng cấp. Ở vòng 1/8, đại diện La Liga sẽ đối đầu Tottenham Hotspur hoặc Liverpool.
Trên đất Đức, Bayer Leverkusen hòa 0-0 với Olympiacos, đủ để đi tiếp với tổng tỷ số 2-0. Đội bóng Bundesliga tiếp tục cho thấy sự lì lợm khi giữ sạch lưới 5/7 trận gần nhất tại Champions League. Phía trước Leverkusen có thể là thử thách mang tên Arsenal hoặc Bayern Munich.
Cú sốc lớn nhất diễn ra tại Italy khi Bodo/Glimt quật ngã Inter Milan 2-1 ngay trên sân khách và thắng chung cuộc 5-2. Đại diện Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng 1/8 và sẽ gặp Sporting Lisbon hoặc Man City.
Trong khi đó, Newcastle United khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-2 trước Qarabag, khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 9-3. Sandro Tonali và Joelinton sớm tạo lợi thế, trước khi "Chích chòe" giữ vững thế trận trong màn rượt đuổi nghẹt thở. Ở vòng 1/8, họ sẽ gặp Chelsea hoặc Barcelona.
Rạng sáng 26/2, 4 tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 sẽ sớm được xác định. Real Madrid sẽ tiếp Benfica trên sân nhà ở lượt về. "Los Blancos" được đánh giá cao hơn đại diện Bồ Đào Nha khi được chơi tại Santiago Berneu, đồng thời đang tạm dẫn 1-0.
Hôm 18/2, PSG bị dẫn trước 2 bàn trên sân khách nhưng vẫn thắng AS Monaco 3-2 ở lượt đi play-off Champions League. Thầy trò HLV Luis Enrique kéo dài chuỗi 16 trận bất bại ở các vòng knock-out Champions League, đồng thời nắm lợi thế khi bước vào trận lượt về trên sân nhà.
Dortmund đánh bại Atalanta 2-0 ở lượt đi play-off trên sân nhà. Kết quả giúp "Die Borussen" tự tin hành quân đến Italy, với mục tiêu hoàn tất chiến thắng chung cuộc trước một đối thủ Serie A, điều họ chưa từng làm được trong 4 lần thử sức trước đó.
Trong số các ông lớn, tình cảnh Juventus thê thảm nhất. "Bà đầm già" thua Galatasaray 2-5 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cần phải chơi một trận thật hoàn hảo khi trở về sân nhà để tránh năm thứ 2 liên tiếp dừng bước sớm,
