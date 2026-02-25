8 CLB cuối cùng vào vòng 1/8 Champions League gồm những ai?

Trong khi đó, Newcastle United khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-2 trước Qarabag, khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 9-3. Sandro Tonali và Joelinton sớm tạo lợi thế, trước khi "Chích chòe" giữ vững thế trận trong màn rượt đuổi nghẹt thở. Ở vòng 1/8, họ sẽ gặp Chelsea hoặc Barcelona.