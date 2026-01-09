HLV U23 Kyrgyzstan nói gì khi thua U23 Việt Nam?

Tối 9/1, HLV Edmar Lacerda của U23 Kyrgyzstan dành những lời tôn trọng cho U23 Việt Nam sau thất bại 1-2 đầy tiếc nuối tại lượt trận thứ 2 bảng A VCK U23 châu Á 2026.

HLV Edmar Lacerda thừa nhận U23 Việt Nam thắng xứng đáng.

Phát biểu sau trận, chiến lược gia người Brazil không giấu được sự tiếc nuối khi đội bóng của ông thủng lưới từ hai tình huống cố định. "Chúng tôi để thua bởi một quả phạt đền và một tình huống phạt góc. Đó là điều rất đáng tiếc. Nhưng phải chúc mừng U23 Việt Nam, họ tổ chức tốt, chơi gắn kết và là một tập thể mạnh. Chiến thắng này là xứng đáng", HLV Edmar nhấn mạnh.

Theo ông, U23 Kyrgyzstan không hề nhập cuộc với tâm thế e ngại. Trái lại, đại diện Trung Á chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, đặc biệt tập trung khai thác hai biên.

"Chúng tôi triển khai bóng nhiều ra cánh, tạt vào trong để tìm cơ hội. Đó là kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ cho trận đấu này và các cầu thủ đã thực hiện khá tốt", Edmar nói thêm.

Thực tế trên sân cho thấy U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và tốc độ của Kyrgyzstan. Dù sớm vượt lên nhờ cú đá 11 m của Khuất Văn Khang sau tình huống Lê Phát bị phạm lỗi, đội bóng áo đỏ vẫn phải trả giá cho một khoảnh khắc thiếu tập trung. Trung vệ Hiểu Minh chuyền hỏng ở trung lộ, tạo điều kiện để Murzakhmatov tung cú sút xa đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, bản lĩnh của U23 Việt Nam lên tiếng ở thời khắc quyết định. Phút 87, từ một tình huống phạt góc, Lý Đức treo bóng chuẩn xác để Văn Thuận bật cao đánh đầu, bóng chạm chân một cầu thủ Kyrgyzstan đổi hướng đi vào lưới, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

