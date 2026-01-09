Kịch bản không tưởng để U23 Kyrgyzstan đi tiếp

Tối 9/1, U23 Kyrgyzstan thất bại 1-2 trước U23 Việt Nam và chỉ còn rất ít cơ hội để đi tiếp ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Kyrgyzstan vẫn còn cơ hội mong manh.

Sau hai trận thua trước U23 Saudi Arabia (0-1) và U23 Việt Nam (1-2), U23 Kyrgyzstan tạm đứng cuối bảng A, không giành được điểm nào sau 2 trận. Tuy nhiên, theo thể lệ của vòng chung kết U23 châu Á 2026, thành tích đối đầu là chỉ số phụ đầu tiên được xét đến.

Bởi vậy, U23 Kyrgyzstan vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu kịch bản khó tin ở bảng A diễn ra sau lượt trận cuối. Nếu U23 Saudi Arabia để thua U23 Jordan lẫn U23 Việt Nam, đồng thời U23 Kyrgyzstan thắng U23 Jordan ở lượt trận cuối, khi đó U23 Việt Nam sẽ nhất bảng, và tấm vé còn lại trở thành cuộc đua hiệu số điên rồ giữa ba đội.

Trong trường hợp đó, cả U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan đồng thời có 3 điểm, và hiệu số bàn thắng-bại trong từng cuộc đối đầu giữa ba đội sẽ trở thành yếu tố tiên quyết. Cơ hội vì thế vẫn còn với đội bóng Trung Á, bởi họ chỉ thua U23 Saudi Arabia với tỷ số tối thiểu 0-1 ở lượt trận đầu tiên.

Kịch bản điên rồ có thể xảy ra ở bảng A.

U23 Kyrgyzstan bước vào giải đấu với tư cách tân binh, sau khi lần đầu vượt qua vòng loại. Họ chơi không quá tệ ở cả hai trận đấu, nhưng vẫn thua ở những khoảnh khắc quyết định.

Ở trận ra quân, U23 Kyrgyzstan nhiều thời điểm chơi sòng phẳng với U23 Saudi Arabia, nhưng việc chỉ còn chơi với 10 người từ phút 34 sau tấm thẻ đỏ của tiền vệ trụ cột Arsen Sharshenbekov Sharshenbekov khiến họ gặp khó và nhận bàn thua cuối trận.

Ở trận gặp Việt Nam, U23 Kyrgyzstan để thua hai bàn từ bóng cố định (phạt đền và phạt góc), dù có thời điểm gỡ hòa 1-1. Cay đắng cho họ, khi bàn phản lưới nhà ở phút 87 của hậu vệ Brauzman khiến U23 Kyrgyzstan chia tay giải.