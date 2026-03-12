Courtois phá kỷ lục Champions League

Thủ thành Thibaut Courtois vừa ghi dấu ấn đặc biệt tại Champions League sau chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Man City ở vòng 1/8 rạng sáng 12/3.

Phút 20 trên sân Bernabeu, Courtois thực hiện một đường chuyền dài chính xác từ phần sân nhà, đưa bóng vượt qua hàng phòng ngự đối phương để tìm đến vị trí của Federico Valverde bên cánh phải.

Tiền vệ người Uruguay khống chế gọn gàng, vượt qua Gianluigi Donnarumma trước khi dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid. Không dừng lại ở đó, Valverde còn ghi thêm 2 bàn nữa trong phần còn lại của trận đấu, góp phần giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tạo lợi thế quan trọng trước trận lượt về trên đất Anh.

Courtois tỏa sáng trước Man City. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc này giúp Courtois nâng tổng số lần kiến tạo tại Champions League lên con số 3, qua đó chính thức trở thành thủ môn có nhiều kiến tạo nhất trong lịch sử giải đấu. Trước đó, anh cũng từng góp công bằng một đường chuyền thành bàn cho Kylian Mbappe ở vòng phân hạng trong trận gặp Kairat.

Khi còn thi đấu cho Chelsea, Courtois từng có một pha kiến tạo khác trong trận đấu với Qarabag tại Champions League năm 2017.

Với thành tích này, thủ môn người Bỉ vượt qua hai cựu danh thủ từng nắm giữ kỷ lục trước đó là Jose Francisco Molina, người có 2 pha kiến tạo cho Deportivo La Coruña ở mùa giải 2003/04, và huyền thoại người Đức Oliver Kahn, cũng từng sở hữu 2 đường kiến tạo trong sự nghiệp tại Champions League.

Đáng chú ý, Courtois hiện cũng là thủ môn duy nhất kể từ thời Molina có nhiều hơn một pha kiến tạo trong cùng một mùa giải Champions League. Nhờ những đóng góp ấn tượng, Courtois tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những thủ môn hàng đầu thế giới.

