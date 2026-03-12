PSG 2-1 Chelsea: Dembele lên tiếng

Lượt đi vòng 1/8 Champions League, Chelsea có chuyến làm khách dự đoán nhiều khó khăn trước nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain.

PSG sẽ quyết tâm phục thù Chelsea.

PSG sẽ tiếp đón Chelsea tại Parc des Princes trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League, một cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều căng thẳng giữa nhà đương kim vô địch và một đại diện Premier League đang khát khao trở lại đỉnh cao châu Âu.

Hai đội gặp lại nhau lần đầu kể từ chung kết FIFA Club World Cup 2025, nơi Chelsea giành chiến thắng 3-0 nhờ màn trình diễn nổi bật của Cole Palmer. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác khi PSG bước vào trận đấu với tư cách đội đang giữ cúp Champions League.

Hành trình mùa này của PSG không thực sự suôn sẻ. Đội bóng của HLV Luis Enrique chỉ xếp thứ 11 ở vòng phân hạng và phải đá play-off để giành vé vào vòng 16 đội. Họ vượt qua Monaco với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận căng thẳng.

Phong độ tại Ligue 1 của PSG cũng thiếu ổn định. Sau chiến thắng 1-0 trước Le Havre, họ bất ngờ thua Monaco 1-3 ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng khi Lens chỉ còn kém PSG một điểm.

Dù vậy, PSG vẫn cho thấy sự tự tin khi đối đầu các đội bóng Anh. Họ chỉ thua một trong tám trận gần nhất trước đại diện Premier League ở cúp châu Âu. Mùa trước, PSG lần lượt loại Liverpool, Aston Villa và Arsenal trên đường tiến tới chức vô địch.

Chelsea bước vào trận đấu với phong độ tương đối tích cực. Đội bóng của HLV Liam Rosenior thắng 5 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Gần đây, họ đánh bại Aston Villa 4-1 tại Premier League và vượt qua Wrexham 4-2 sau hiệp phụ ở FA Cup.

Chelsea cũng có thành tích tốt trước các đội Pháp khi thắng 6 trận gần nhất tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, thách thức tại Parc des Princes chắc chắn sẽ rất lớn.

PSG thiếu Fabian Ruiz và Quentin Ndjantou vì chấn thương, trong khi Ousmane Dembele có thể trở lại đội hình chính. Bên phía Chelsea, Levi Colwill, Mykhaylo Mudryk, Estevao Willian và Jamie Gittens đều vắng mặt.

Với hai đội đều sở hữu hàng công giàu tốc độ và kỹ thuật, trận đấu tại Paris nhiều khả năng sẽ diễn ra cởi mở. Một kết quả hòa sẽ khiến cặp đấu vẫn còn nguyên kịch tính trước trận lượt về tại Stamford Bridge.

