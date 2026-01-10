Kịch bản giúp U23 Việt Nam đi tiếp

U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026, nhưng cục diện bảng A chỉ ngã ngũ sau lượt trận cuối cùng với U23 Saudi Arabia.

Sau hai lượt đấu, U23 Việt Nam có lợi thế lớn nhờ thành tích đối đầu trực tiếp tốt. Kịch bản đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik được xác định khá rõ ràng, tùy theo kết quả trận gặp Saudi Arabia và cặp đấu còn lại giữa U23 Jordan với U23 Kyrgyzstan.

Trước hết, nếu U23 Việt Nam không thua Saudi Arabia, đội bóng áo đỏ chắc chắn đứng nhất bảng A và giành vé vào tứ kết với vị thế thuận lợi. Đây là kịch bản đơn giản và an toàn nhất.

Trong trường hợp U23 Việt Nam để thua Saudi Arabia, cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở. Nếu Jordan không thắng Kyrgyzstan, U23 Việt Nam vẫn xếp nhì bảng A và góp mặt ở vòng knock-out.

Kịch bản phức tạp nhất xảy ra khi U23 Việt Nam thua Saudi Arabia, đồng thời Jordan đánh bại Kyrgyzstan. Khi đó, ba đội Việt Nam, Saudi Arabia và Jordan cùng có 6 điểm. Thứ hạng sẽ được xác định dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp giữa ba đội. Ở nhóm này, U23 Việt Nam đang có lợi thế khi thắng Jordan 2-0, trong khi Jordan thắng Saudi Arabia 3-2.

Cụ thể, nếu U23 Việt Nam chỉ thua Saudi Arabia với cách biệt 1 bàn, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn đứng nhất bảng. Trường hợp thua 2 bàn, U23 Việt Nam xếp nhì bảng. Nếu thua 3 bàn nhưng ghi được từ 2 bàn trở lên, U23 Việt Nam cũng đứng nhì bảng.

Tình huống nhạy cảm nhất là khi U23 Việt Nam thua 3 bàn và chỉ ghi đúng 1 bàn. Khi đó, thứ hạng sẽ phụ thuộc vào hiệu số bàn thắng bại toàn giải so với Jordan: nếu tốt hơn, U23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhì bảng; nếu kém hơn, đội bóng áo đỏ sẽ bị loại.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thua Saudi Arabia 0-3 hoặc thua với cách biệt từ 4 bàn trở lên, cánh cửa tứ kết sẽ khép lại.

Nhìn chung, U23 Việt Nam vẫn nắm lợi thế lớn, nhưng trận đấu với Saudi Arabia sẽ mang ý nghĩa quyết định, buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải tính toán kỹ lưỡng cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.