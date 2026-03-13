Endrick giải cứu Lyon phút cuối tại Balaidos

Tiền đạo trẻ Endrick ghi bàn ở những phút cuối, giúp Lyon rời sân Celta Vigo với trận hòa 1-1 tại lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Endrick ghi bàn cho Lyon tại Europa League.

Lyon thoát thua trong chuyến làm khách trước RC Celta Vigo rạng sáng 13/3 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng muộn của Endrick, người ghi bàn gỡ hòa để giữ lại hy vọng trước trận lượt về tại Pháp.

Dù Lyon kết thúc vòng bảng Europa League với vị trí dẫn đầu, đội bóng Pháp lại bước vào trận đấu này với phong độ kém ổn định. Trong khi đó, Celta Vigo đang có chuỗi trận tích cực và nhập cuộc đầy tự tin trên sân Balaidos.

Đội chủ nhà là bên tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Borja Iglesias có cú sút trúng đích mở màn trận đấu. Lyon đáp trả với pha dứt điểm của Corentin Tolisso, nhưng đó chỉ là tín hiệu hiếm hoi của đội khách trong giai đoạn đầu.

Celta sớm cụ thể hóa lợi thế thế trận. Tận dụng pha phản công sau một đợt kiểm soát bóng của Lyon, Williot Swedberg bứt tốc bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt khó chịu vào vòng cấm. Javir Rueda xuất hiện đúng lúc và dứt điểm gọn gàng từ trung tâm khu vực 16,5 m, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Endrick giải cơn khát bàn thắng.

Sau bàn thua, Lyon kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong việc xuyên phá hàng phòng ngự Celta. Trong thế trận đó, Endrick là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công đội khách. Tiền đạo trẻ người Brazil liên tục tìm khoảng trống và tạo ra vài tình huống nguy hiểm.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 55 khi Celta chỉ còn 10 người. Borja Iglesias vung tay trong pha tranh chấp với Clinton Mata và nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Erik Lambrechts.

Lợi thế quân số giúp Lyon đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, thủ môn Ionuț Radu chơi xuất sắc và nhiều lần từ chối cơ hội của Endrick và Tyler Morton. Đội chủ nhà thậm chí suýt nhân đôi cách biệt khi Steeve Kango đưa bóng trúng cột dọc ngay trong trận ra mắt chuyên nghiệp cho Lyon.

Khoảng 15 phút trước khi trận đấu kết thúc, Radu tiếp tục tỏa sáng với pha cứu thua ấn tượng trước cú đánh đầu cận thành của Roman Yaremchuk.

Nhưng sức ép liên tục của Lyon cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút cuối trận, Endrick tung cú sút xa đầy lực. Radu không thể bắt gọn bóng và để bóng trôi qua vạch vôi, mang về bàn gỡ quý giá cho đại diện Ligue 1.

Bàn thắng của Endrick không chỉ cứu Lyon khỏi thất bại mà còn thay đổi cục diện cặp đấu. Celta sẽ phải hành quân đến Pháp ở trận lượt về với nhiều áp lực, đặc biệt khi Borja Iglesias bị treo giò.

Trong khi đó, Lyon có lý do để tin vào cơ hội đi tiếp. Và nếu họ tiến xa tại Europa League mùa này, khoảnh khắc lạnh lùng của Endrick tại Balaídos có thể sẽ được nhắc lại như bước ngoặt của cả chiến dịch.