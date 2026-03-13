Thần đồng 15 tuổi gây ấn tượng mạnh với Mbeumo

Sao trẻ JJ Gabriel gây ấn tượng mạnh trong các buổi tập đội một Manchester United và nhận được nhiều lời khen từ Bryan Mbeumo.

JJ Gabriel trong buổi tập mới đây cùng Mbeumo.

Tài năng 15 tuổi JJ Gabriel đang trở thành cái tên gây chú ý nhất tại học viện của Manchester United.

Sau khi được HLV Michael Carrick cho tham gia các buổi tập cùng đội một tại Carrington, tiền đạo trẻ nhanh chóng tạo ấn tượng với các đàn anh. Trong số những người lên tiếng khen ngợi anh có Bryan Mbeumo.

Gabriel đang trải qua mùa giải bùng nổ ở cấp độ trẻ. Trong mùa đầu tiên thi đấu trọn vẹn cho đội U18, anh ghi 20 bàn sau 22 trận. Trước đó, cầu thủ này cũng đi vào lịch sử khi trở thành người trẻ nhất ra mắt đội U18 của MU ở tuổi 14.

Phong độ đó giúp Gabriel sớm được mời tập cùng đội một. Tại trung tâm huấn luyện Carrington, anh thường xuyên góp mặt trong các buổi tập chuẩn bị cho các trận đấu ở Premier League. Sự thích nghi nhanh với môi trường có cường độ cao cho thấy tiềm năng đặc biệt của cầu thủ tuổi teen.

Trong cuộc phỏng vấn với Zack En Roue Libre, Mbeumo không giấu sự ấn tượng khi nói về đồng đội trẻ: "Cậu ấy rất mạnh mẽ. Bạn vẫn cảm nhận cậu ấy còn là một cậu bé, nhưng khi tập cùng chúng tôi, bạn có thể thấy cậu ấy sở hữu điều gì đó rất đặc biệt".

Tiền đạo người Cameroon cũng đánh giá cao kỹ thuật và bản năng ghi bàn của Gabriel. Theo Mbeumo, cầu thủ trẻ này có xu hướng chơi như một tiền vệ cánh, sở hữu khả năng rê bóng tốt và dứt điểm khá lạnh lùng trước khung thành.

Dù vậy, người hâm mộ MU vẫn phải chờ thêm để thấy Gabriel ra mắt đội một. Do các quy định về độ tuổi, anh chưa thể thi đấu chính thức trước mùa giải 2026/27.

Trước mắt, Gabriel tiếp tục tập luyện cùng đội hình của Carrick khi MU chuẩn bị cho trận gặp Aston Villa, trong bối cảnh đội bóng vẫn đang cạnh tranh vị trí trong top 4 Premier League.

Bàn thắng gây sốt của cầu thủ trẻ MU Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.

