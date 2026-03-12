Greenwood làm dậy sóng Marseille

Thương vụ chiêu mộ Mason Greenwood từ MU trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi nội bộ tại Marseille, thậm chí dẫn tới việc một báo cáo được gửi đến cảnh sát địa phương.

Greenwood gây tranh cãi tại Marseille.

Theo La Provence, căng thẳng nổ ra trong hè 2024 khi Giám đốc Thể thao Medhi Benatia xảy ra bất đồng với một thành viên cấp cao của ban lãnh đạo CLB. Cuộc tranh luận được cho là leo thang thành màn đối đầu căng thẳng trong phòng họp.

Người có liên quan trực tiếp đến vụ việc là Cecilia Barontini, khi đó phụ trách các vấn đề hành chính của CLB theo chỉ đạo của Chủ tịch Pablo Longoria, cùng với cộng sự Alban Juster. Bà Barontini được cho là không đồng tình với một số quyết định chuyển nhượng của ban thể thao.

Vấn đề gây tranh cãi là thương vụ Greenwood. Sau khi gây ấn tượng trong mùa giải cho mượn tại Getafe , tiền đạo người Anh được Marseille chiêu mộ với mức phí khoảng 27 triệu bảng. Trước đó, Greenwood rời Old Trafford sau khi các cáo buộc liên quan đến hành vi tấn công và cưỡng ép bạn gái bị hủy bỏ vào tháng 2/2023.

Theo nguồn tin, Barontini phản đối việc ký hợp đồng với Greenwood. Sau nhiều tuần căng thẳng, tranh cãi được cho là bùng phát thành cuộc đối đầu gay gắt ngay tại văn phòng của Longoria ở trung tâm huấn luyện La Commanderie. Thậm chí, Barontini sau đó nộp báo cáo sự việc lên cảnh sát.

Bất chấp tranh cãi, Greenwood tỏa sáng rực rỡ tại Pháp. Tiền đạo này hiện dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Ligue 1 với 15 bàn thắng mùa này. Greenwood cũng được cho là cân nhắc chuyển đổi quốc tịch thi đấu từ tuyển Anh sang Jamaica, qua đó mở ra cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

Bàn thắng gây sốt của cầu thủ trẻ MU Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.